"Непопулярне, але потрібне рішення": в Україні знову заговорили про зниження мобілізаційного віку

Українським військовим потрібне поповнення

В Україні не виключають подальшого зниження мобілізаційного віку. Хоча такий крок буде вкрай непопулярним, але є ймовірність, що іншого варіанта просто не буде.

Про це розповів нардеп "Голосу" Роман Лозинський в інтерв’ю виданню Liga. За його словами, зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років може бути не останньою зміною у цьому питанні.

"За умови, що залишатиметься така лінія фронту, за умови, що триватиме повномасштабна війна, не виключено, що це не остання зміна за призовним віком", — говорить він.

При цьому нардеп підкреслив, що зниження віку відбулося надто пізно, оскільки на фронті є загиблі та поранені, і їх необхідно міняти. Крім того, він зазначив, що також треба когось поставити замість людей, які виконують завдання вже понад два роки.

Лозинський підкреслив, що Україні потрібно зменшувати мобілізаційний вік, якщо вона має намір далі боротися за своє існування.

Варто зазначити, що Лозинський вступив до лав ЗСУ у березні 2022 року і воював на Херсонському напрямку. При цьому він був одним із перших українських військовослужбовців, хто увійшов до деокупованого Херсона. За службу він одержав нагороду "Золотий хрест".

З березня 2023 року повернувся до виконання обов’язків у Верховній Раді.

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