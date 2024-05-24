Будівництво бомбосховищ у школах: в МОН пояснили, чому воно стане нескінченним процесом

Тут "допоміг" радянський спадок

В Україні заклади освіти не забезпечені бомбосховищами на 100%. Але навіть якщо укриття будуть усюди, це не припинить процес будівництва.

Усі укриття повинні відповідати новим державним стандартам і витримувати пряме влучання ракетою. Про це голова МОН Оксен Лісовий розповів ексклюзивно для "Телеграфа" в інтерв’ю "Навчальний рік змістять на літо: міністр освіти про зарплати вчителів, нові графіки навчання і свою відставку".

"Сьогодні ми маємо 88% наявних укриттів у різних закладах освіти. Там, де їх ще нема, — це найскладніші рішення. Там, де нема старого радянського ПРУ (протирадіаційне укриття. — Ред.), нема підвалу, який можна переоблаштувати в укриття. Там треба просто будувати. А будувати, відповідально, за новими державними стандартами, щоб укриття витримало пряме влучання — досить дороге завдання", — сказав Лісовий.

Гроші на будівництво зараз виділяють держава та донори. Але після закінчення робіт доведеться перевіряти всі наявні укриття, щоб вони теж відповідали новим стандартам.

"Зараз ведуть таке будівництво, з державного бюджету кошти виділяють, донори виділяють мільйони доларів. Але в подальшому у нас буде новий виклик: коли забезпечимо [заклади освіти] на 100% якимись укриттями, ми повинні будемо повернутися на нове коло і переглянути вже наявні укриття на предмет їхньої надійності і зробити програму, яка дозволить побудувати в кожній школі повноцінне і якісне укриття", — сказав Лісовий.

Раніше Лісовий прокоментував чутки про відставку з посади міністра. Він заявив, що буде максимально продуктивно працювати до останнього дня. А також назвав ще одну галузь, де бачить себе.

Також міністр розповів, як МОН буде виходити з енергетичної кризи. У відомстві знайшли два способи мінімізувати наслідки.

"Телеграф" раніше повідомляв, що учні та студенти вчитимуться влітку. Таке рішення прийняли у МОН.