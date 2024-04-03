Не тільки в Україні: у МОН оприлюднили список країн, де можна здати НМТ-2024 (карта)
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Кількість місць для участі в тестуванні за кордоном є обмеженою
Цьогорічний Національний мультипредметний тест (НМТ) буде також проведено поза межами України. Зокрема, тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) за кордоном створять у 57 містах 32 країн.
Про це повідомило Міністерство освіти і науки України. Зазначається, що основна сесія НМТ за кордоном відбудеться у країнах, таких як: Польща, Велика Британія, США, Туреччина та інших. Детальніше ознайомитися з мапою країн, де проводитиметься НМТ, можна за посиланням.
"Тестування за кордоном буде проведено так само як і в Україні, тобто в спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені Українським центром. А отже, вступні випробування традиційно відбуватимуться на засадах прозорості та справедливості ー незалежно від того, де саме учасники їх проходитимуть", — йдеться у повідомленні.
У міністерстві наголосили, що кількість місць для участі в тестуванні за кордоном є обмеженою, тому якщо всі місця в конкретному місті чи країні будуть зайняті, ця локація більше не буде доступною для вибору.
"Якщо ж ви вже обрали місце проведення, але знайшли більш зручну локацію, — до 15 квітня 2024 року у вас є можливість оновити ваш вибір у персональному кабінеті", — написали Міносвіти.
Нагадаємо, що НМТ — один великий тест, який містить цього року чотири блоки завдань — з української мови, математики, історії України та предмета на вибір. У 2024 році його проводитимуть з 14 травня до 19 липня.
Раніше "Телеграф" писав, як пройти реєстрацію на НМТ-2024. Вона триватиме до 11 квітня включно.