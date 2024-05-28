Нова шахрайська схема у Києві: як зловмисник наживався на людях

"Підприємцю" загрожує до 8 років тюрми

У Києві викрили шахрайську схему та повідомили про підозру 24-річному місцевому жителю. Чоловік витратив майже 367 тисяч гривень з чужих карток на iPhone та ноутбук.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Дані карток викрадали його спільники.

"За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 24-річному киянину, який розплачувався в торгівельних мережах Києва картками, дані яких викрали його спільники (ч. 4 ст. 190 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Злочинна схема, в якій брав участь підозрюваний, полягала у використанні фішингових посилань. Спільники чоловіка через популярний інтернет-майданчик відправляли продавцям товарів у додатку "Viber" посилання на вебресурс, що виглядали як справжні сервіси оплати. Після введення даних на цих сайтах шахраї отримували доступ до банківських карток жертв.

Отримавши дані, підозрюваний додавав їх до мобільного платіжного сервісу "Google Pay". Таким чином він розраховувався у торговельних мережах за електроніку, зокрема останні моделі iPhone та ноутбуки.

За чужі кошти купував не дешеву техніку

Після покупок зловмисник здавав товар у ломбард, так отримував готівку.

"Таким чином з січня по березень 2024 року підозрюваний розплатився чужими грошима за телефони та ноутбук на суму майже 367 тисяч гривень", — зазначають у прокуратурі.

Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині працювала мережа підпільних казино. Вони були облаштовані у нежитлових приміщеннях та працювали у закритому режимі, ретельно приховуючи свою діяльність.