Украсть ваш профиль за 24 часа: эксперт раскрыл новую тактику мошенников в Telegram и Instagram

Схема традиционно связана с перечислением средств

Число жертв мошенничества возросло с 99 тысяч в 2022 году до 209 тысяч в 2023 и в этом году статистика ухудшается. Буквально за последние месяцы был всплеск такой активности. Преступники врываются на страницу и просят ваших родных отправить вам средства.

Если злоумышленник получил доступ к аккаунту в Telegram или Instagram и продержался там 24 часа, он может совершить полный захват профиля. Об этом "Телеграфу" рассказал Mr. Jarvis, эксперт Института исследования кибервойны, в материале "Как спастись от интернет-мошенников и сохранить свои деньги: советы украинцам".

"Если "агрессор" продержался 24 часа в аккаунте человека, то часто он имеет еще больше возможностей. Это касается Telegram и Instagram. В таких случаях злоумышленник 24 часа может не проявлять никакой активности. А впоследствии, сделать полный восторг аккаунта настолько, что восстановить доступ у вас уже не удастся", — предупреждает эксперт.

Mr. Jarvis советует пользователям Telegram закрепить системный чат и следить за сообщениями о новых входах в аккаунт. Если обнаружен несанкционированный доступ, важно действовать быстро — в первые 24 часа обратиться к специалистам, которые помогут вернуть контроль над аккаунтом или по крайней мере удалить его.

Для Instagram эксперт отмечает важность надежных паролей и двухфакторной аутентификации, поскольку служба поддержки этой соцсети редко помогает в подобных ситуациях.

Наиболее распространенным методом кибермошенничества сейчас является фишинг. Простыми словами, преступники посылают электронные письма или сообщения, которые выглядят как официальные сообщения от банков, соцсетей или других известных компаний и просят вас перейти по ссылке и ввести свои данные на поддельном сайте.

Сейчас пользователям нужно быть крайне бдительными и принимать превентивные меры для защиты своих аккаунтов в социальных сетях.

Напомним, заместитель председателя правления "ГЛОБУС БАНКА" Анна Довгальская рассказала "Телеграфу" об основных наиболее действенных способах противодействия мошенничеству с банковскими операциями.