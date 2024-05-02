Водійські права без автошколи. Як працює шахрайська схема

Жертви не можуть поскаржитися у поліцію, а кошти ніхто не поверне

В інтернеті багато сайтів, які пропонують "допомогти" з отриманням водійських прав усіх категорій: звичайні категорії B, посвідчення водія вантажівки С, чи навіть категорії D для перевезення пасажирів в автобусі.

Але є одне але — це ще одна шахрайська схема. Вам або ніхто не поверне кошти за липові права, або ви перейдете на фішингові ресурси, що полюють за вашими банківськими картками. "Телеграф" розповідає про це детальніше.

Що це таке

Підроблені посвідчення водія зовні схожі на справжні, але їх немає у державних реєстрах, попереджає Міністерство внутрішніх справ (МВС). Такі права не підтягнуться у застосунку "Дія" та в Кабінеті водія.

Ціна питання

Починаємо пошуки ділків у гуглі за запитом "Купити права Київ" та отримуємо купу сайтів, оголошень на OLX, є й відповідні пропозиції у Facebook.

Скрізь присутність не потрібна, права роблять "під ключ" і надсилають поштою клієнту. "Телеграф" опитав трьох потенційних шахраїв, розцінки приблизно однакові: від 11 000 до 12 500 гривень.

Шахраї швидко йдуть на контакт та пропонують зробити права за 15 днів

Процес виглядає так: спочатку людина надсилає скани документів людям з сумнівною репутацією, потім чекає 15 днів і забирає липову посвідку у поштовому відділенні. Розрахунок відбувається післяоплатою також на пошті — тобто, ви ще й комісію сплатите.

Окрім того, "Телеграф" поспілкувався з автоінструктором на умовах анонімності. Той розповів, що справжні права "під ключ" без присутності зараз отримати нереально. Причина у великій кількості камер спостереження у кабінеті на теоретичному іспиті, а на практичному — камери вже у салоні авто під кількома кутами.

Максимум, що вам вдасться вторгувати, це лояльне ставлення до дрібних помилок, як недотримання розмітки (її камері не видно). Позитивний результат практичного іспиту з першого разу ніхто не гарантує, а учню автошколи треба вміти водити та з’явитися на іспит особисто.

Якими будуть наслідки

Юридичні. Уявімо, ви вже оплатили 12500 грн за права-підробку, сіли в авто, щось порушили (а тут шансів багато, бо водити ви не вмієте) і вас зупиняє поліція.

Відповідальність за підробку документів визначається статтею 358 Кримінального кодексу:

штраф 17 тисяч гривень ;

; пробаційний нагляд до 3 років;

обмеження волі строком до 5 років ;

; позбавлення волі (залежно від пункту статті).

Відповідальність за використання фальшивого документа:

штрафом до 850 гривень ;

; пробаційним наглядом до 3 років;

обмеженням волі строком до 2 років.

Куплені права можуть загрожувати штрафом та позбавленням волі

Проте це ще не найцікавіше, що може трапитися. Минулого року водій показав українські фальшиві права поліції в Польщі та став героєм її соцмереж. Окрім фальшивих прав, чоловік ще й був напідпитку. За пред’явлення фальшивих водійських прав йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Фішинг. Зловмисники створюють ще й фішингові ресурси. У такий спосіб — отримують доступ до електронних гаманців громадян і надалі привласнюють гроші людей.

У МВС попереджають, що державний сервіс завжди має домен "gov.ua". Перевірити свій документ можна на сайті Головного Сервісного центру МВС.

Також зловмисники зацікавлені у вашій картці

Тому, якщо чуєте про права без особистої присутності, які вам надішлють поштою по післяоплаті, не вірте. Краще вкласти ці кошти в навчання з інструктором.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві затримали шахраїв, які ошукали підприємця майже на 2 мільйони.