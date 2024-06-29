Тельцям – злагода, Терезам – життя з чистого аркуша: що кажуть карти Таро на липень 2024

Дізнайтесь, що чекає на вас вже в середині літа

Одним знакам Зодіаку казково пощастить у липні 2024 року, тоді як на інших чекає період сумнівів та подолань життєвих перешкод.

"Телеграф" розповідає, що чекає на кожного знака Зодіаку в середині цього літа. Дізнайтеся, кому липень принесе щастя, а кому — розчарування.

Овен — Десятка Кубків

Цей липень присвячений тому, щоб заспокоїтися, створити міцний та надійний фундамент і бути там, де ви почуваєтеся в безпеці, де вас цінують та де ви почуваєтеся як удома. Десятка Кубків привнесе атмосферу відданості та довговічності у ваші стосунки та сімейне життя.

Телець — Правосуддя

Вас скоро виправдають та винагородять. Вам слід прийняти можливості та нову енергію життя. Також липень принесе вам щастя, мир, компанію, увагу та можливості.

Близнюки — Четвірка Мечів

Дозвольте подіям йти своєю чергою — це буде величезним для вас полегшенням. Все хибне зникне, жалі підуть.

Рак — Дев’ятка Мечів

Ви почнете турбуватися про своє становище або репутацію, про те, що думають про вас інші, про те, що вони можуть говорити, про те, що відбувається за зачиненими дверима. Однак у другій половині липня ви зможете струсити з себе цю хмару занепокоєння. Ви дізнаєтеся, що вас високо цінують і жодних прихованих розмов "за рогом" не ведеться. Будьте впевнені у своїх силах.

Лев — Лицар Кубків

Іноді успіх має ціну. Ви повинні відпустити все непотрібне, що гальмує ваш розвиток, навіть старого друга, який тягне вас вниз. Якби ви тільки могли побачити, які багатства та нагороди чекають на вас попереду після цього!

Діва — Закохані

Розберіться у складній ситуації у стосунках, проясніть ситуацію та ухваліть важливі рішення. Ймовірно, ви потрапите до якогось любовного трикутника. Ви відчуєте конфлікт щодо того, з ким хочете будувати своє життя.

Терези — Паж Мечів

Нерішучість і суперечливі бажання приведуть вас у місце, де можливість, в якій ви так не впевнені, ймовірно, просто чарівним чином вичерпається сама по собі, тому що ви надто довго ухвалювали рішення.

Скорпіон — Королева Жезлів

Відправлення та прибуття. Відчуття переходу з однієї дороги до іншої. Королева Жезлів змушує вас прощатися з речами, місцями та людьми, які насправді не заслуговують бути у вашому майбутньому.

Стрілець — Пустельник

Настав час інвестувати в тих, кого ви любите і ким захоплюєтеся. Пустельник показує, що ви будете ставитися до всього серйозно, і що усамітнення разом з партнером є секретним інгредієнтом, який тільки зміцнить ваші стосунки.

Козеріг — Колісниця

Думаєте про відпустку мрії? Про переїзд? Про нову роботу? Якщо так, то Всесвіт уже дає вам зелене світло! Колісниця принесе магію виконання заповітних мрій. Нові місця стимулюватимуть вас розширювати свої горизонти ще більше.

Водолій — Вісімка монет

Працюйте старанно, справляйте гарне враження, будьте відкриті новим процесам та ідеям. Це допоможе вам просунутися вперед швидше, ніж ви вважаєте, у вашій сфері роботи, добробуту, здоров’я та дому. Не здавайтеся, тому що успіх йде до вас у всіх напрямках.

Риби — Місяць

Ви будете глибоко відчувати справжні мотиви чи бажання інших людей. На вас чекає велике відкриття, яке допоможе в житті. Нова інформація досі залишалася прихованою, але скоро ви зможете використати її для своїх цілей.