Шалена економія: популярні капсули для прання в "АТБ" продаються зі знижкою 270 грн
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Акційна пропозиція діє до 3 листопада включно
У мережі "АТБ" засіб мийний синтетичний Ariel Color, 19 капсул, продають за 327,90 грн замість 598,40 грн. Знижка становить 45%, а економія на одній упаковці – 270,50 грн.
Про акційну пропозицію повідомив "Телеграф". Знижені ціни діють до 3 листопада включно.
Більше читайте у матеріалі: Тиждень знижок в "АТБ": ціни на деякі товари впали майже вдвічі
Пропозиція стосується рідкого засобу в розчинних капсулах для прання кольорових речей. На картці товару вказана ціна за одну упаковку.
Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", в "АТБ" зрізали понад сто гривень із цін на великі шоколадки Milka: знижки до 42%.