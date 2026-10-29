Шалена економія: популярні капсули для прання в "АТБ" продаються зі знижкою 270 грн

Акційна пропозиція діє до 3 листопада включно

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У мережі "АТБ" засіб мийний синтетичний Ariel Color, 19 капсул, продають за 327,90 грн замість 598,40 грн. Знижка становить 45%, а економія на одній упаковці – 270,50 грн.

Про акційну пропозицію повідомив "Телеграф". Знижені ціни діють до 3 листопада включно.

Більше читайте у матеріалі: Тиждень знижок в "АТБ": ціни на деякі товари впали майже вдвічі

На упаковці Ariel Color із 19 капсулами в "АТБ" можна заощадити 270,50 грн

Пропозиція стосується рідкого засобу в розчинних капсулах для прання кольорових речей. На картці товару вказана ціна за одну упаковку.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", в "АТБ" зрізали понад сто гривень із цін на великі шоколадки Milka: знижки до 42%.