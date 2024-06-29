Тельцам - согласие, Весам - жизнь с чистого листа: что говорят карты Таро на июль 2024

Узнайте, что ждет вас уже в середине лета

Одним знакам Зодиака сказочно повезет в июле 2024 года, тогда как других ожидает период сомнений и преодолений жизненных препятствий.

"Телеграф" рассказывает, что ждет каждого знака Зодиака в середине этого лета. Узнайте, кому июль принесет счастье, а кому — разочарование.

Овен — Десятка Кубков

Этот июль посвящен тому, чтобы успокоиться, создать прочный и надежный фундамент и быть там, где вы чувствуете себя в безопасности, где вас ценят и где вы чувствуете себя как дома. Десятка Кубков привнесет атмосферу преданности и долговечности в ваши отношения и семейную жизнь.

Телец — Правосудие

Вас скоро оправдают и вознаградят. Вам следует принять возможности и новую энергию жизни. Также июль принесет вам счастье, мир, компанию, внимание и возможности.

Близнецы — Четверка Мечей

Позвольте событиям идти своим чередом — это будет огромным для вас облегчением. Все ложное исчезнет, сожаления уйдут.

Рак — Девятка Мечей

Вы начнете беспокоиться о своем положении или репутации, о том, что думают о вас другие, о том, что они могут говорить, о том, что происходит за закрытыми дверями. Однако во второй половине июля вы сможете стряхнуть с себя это облако беспокойства. Вы узнаете, что вас высоко ценят и никаких скрытых разговоров "за углом "не ведется. Будьте уверены в своих силах.

Лев — Рыцарь Кубков

Иногда у успеха есть цена. Вы должны отпустить все то ненужное, что тормозит ваше развитие, даже старого друга, который тянет вас вниз. Если бы вы только могли увидеть, какие богатства и награды ждут вас впереди после этого!

Дева — Влюбленные

Разберитесь в сложной ситуации в отношениях, проясните ситуацию и примите важные решения. Вероятно, вы попадете в какой-то любовный треугольник. Вы почувствуете конфликт относительно того, с кем вы хотите строить свою жизнь.

Весы — Паж Мечей

Нерешительность и противоречивые желания приведут вас в место, где возможность, в которой вы так не уверены, вероятно, просто волшебным образом иссякнет сама по себе, потому что вы слишком долго принимали решение.

Скорпион — Королева Жезлов

Отправления и прибытия. Ощущение перехода с одной дороги на другую. Королева Жезлов заставляет вас прощаться с вещами, местами и людьми, которые на самом деле не заслуживают быть в вашем будущем.

Стрелец — Отшельник

Пришло время инвестировать в тех, кого вы любите и кем восхищаетесь. Отшельник показывает, что вы будете относиться ко всему серьезно, и что уединение вместе с партнером являются секретным ингредиентом, который только укрепит ваши отношения.

Козерог — Колесница

Думаете об отпуске мечты? О переезде? О новой работе? Если да, то Вселенная уже дает вам зеленый свет! Колесница принесет магию исполнения заветных желаний. Новые места будут стимулировать вас расширять свои горизонты еще больше.

Водолей — Восьмерка монет

Работайте усердно, производите хорошее впечатление, будьте открыты новым процессам и идеям. Это поможет вам продвинуться вперед быстрее, чем вы думаете, в вашей сфере работы, благосостояния, здоровья и дома. Не сдавайтесь, потому что успех идет к вам по всем направлениям.

Рыбы — Луна

Вы будете глубоко чувствовать истинные мотивы или желания других людей. Вас ждет большое открытие, которое поможет в жизни. Новая информация до сих пор оставалась скрытой, но скоро вы сможете использовать ее для своих целей.