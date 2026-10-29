Гроші киян – компанії з російським слідом: як "Плутон ІС" роками отримує контракти від метро та "Київпастрансу"

Хто володіє компанією та що про неї відомо

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Компанія "Плутон ІС" роками отримує багатомільйонні контракти від КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен". Фірма з львівською реєстрацією та запорізьким корінням уже встигла виграти тендери на суму понад 700 млн грн.

При цьому підприємство ще нещодавно мало проблеми із СБУ через ймовірні зв’язки з Росією. Ба більше, компанія "Плутон ІС" фігурувала в кримінальному провадженні щодо можливого розкрадання коштів під час будівництва столичного метро.

Історія фірми та її ділових зв’язків порушує питання про те, наскільки ретельно комунальні підприємства перевіряють контрагентів, які отримують кошти з міського бюджету. Детальніше про те, хто отримує сотні мільйонів від київських комунальників, читайте в матеріалі "Телеграфу".

Головне:

ТОВ "Плутон ІС" роками отримує великі контракти від КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен", вигравши тендерів на загальну суму понад 700 млн грн (зокрема 138,6 млн грн від метрополітену лише цього року).

вигравши тендерів на загальну суму понад 700 млн грн (зокрема 138,6 млн грн від метрополітену лише цього року). СБУ розслідувала діяльність групи компаній "Плутон" через постачання обладнання окупаційній владі на ТОТ Запорізької області, спільних власників із російським АТ "ЕТК "Плутон" та наявність у російського філіалу ліцензій на обслуговування ВПК РФ.

Після початку повномасштабної війни на користь російського підприємства, за версією слідства, було виведено 829,2 тис. євро, а також укладено фіктивну угоду про переведення боргу, що дозволило уникнути сплати понад 13 млн грн пені до бюджету України. Остаточно ці факти слідство має довести в суді.

що дозволило уникнути сплати понад 13 млн грн пені до бюджету України. Остаточно ці факти слідство має довести в суді. "Плутон ІС" фігурує в розслідуванн і щодо транзиту 356,4 млн грн бюджетних коштів через ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" з подальшим виведенням 1,14 млн євро на рахунки іноземних фіктивних компаній.

з подальшим виведенням 1,14 млн євро на рахунки іноземних фіктивних компаній. Попри кримінальні провадження, вилучені під час обшуків російські печатки й паспорти та ризики зв'язків з агресором, столичні КП продовжують укладати з "Плутон ІС" нові угоди.

Від Запоріжжя до Львова: хто володіє "Плутон ІС"

ТОВ "Плутон ІС" до жовтня 2022 року було "прописане" в Запоріжжі, де розташовувалися виробничі потужності підприємства. Нині компанія зареєстрована у Львові. Серед її найбільших замовників – КП "Київпастранс", а останнім часом значні суми почав перераховувати й "Київський метрополітен".

Лише цього року товариство перемогло в тендерах столичної підземки на 138,6 млн грн: 24,4 млн грн компанія отримає за проєктну документацію на капремонт електропідстанцій, а 114,2 млн грн – за постачання випрямлячів.

Власниками "Плутон ІС" є Олег Зубков і Тетяна Овсянікер. Остання – дружина Дмитра Овсянікера, який був єдиним власником компанії до 2024 року.

Водночас бізнес-зв’язки цієї групи не обмежуються Україною. Овсянікер був власником ПрАТ "Плутон", серед його партнерів в цій фірмі – росіянин Володимир Осіпов. Цим підприємством, згідно з даними YouControl, Овсянікер і зараз володіє в партнерстві з росіянином.

Ще у 2023 році СБУ почала розслідувати діяльність групи компаній "Плутон". Зокрема, Служба безпеки встановила, що продукцію групи компаній начебто завозить окупаційна влада для відновлення об’єктів енергетики на окупованій частині Запорізької області. Робиться це через російську "Електротехнічну компанію "Плутон", серед власників якої був той самий Дмитро Овсянікер.

Відомості про засновників. Дані YouControl

В СБУ також з’ясували, що вже після початку повномасштабної війни на користь російського підприємства начебто вивели 829,2 тис. євро.

"З метою уникнення сплати до бюджету України пені (понад 13 млн грн) за порушення строків розрахунків за імпортним контрактом № 18-09-2020 від 18.09.2020 з британською компанією "AVL REACH LIMITED", афілійовані підприємства "AVL REACH LIMITED" та АО "ЭТК "Плутон" уклали фіктивну Угоду про переведення боргу від 14.02.2022. За цією угодою боржником перед ТОВ "Плутон ІС" замість британської компанії стало російське АО "ЭТК "Плутон". Унаслідок введених законодавчих обмежень і санкцій це унеможливило повернення коштів або поставку товару в Україну", – йдеться в матеріалах провадження.

Російська структура сплачує мільйонні податки до бюджету РФ та має ліцензії, які дозволяють обслуговувати підприємства російського військово-промислового комплексу.

Окремий епізод, описаний у судових документах, стосується врегулювання заборгованості російської компанії перед казахстанським підприємством АТ "Костанайські мінерали". Українське ТОВ "Плутон ІС" у межах мирової угоди безоплатно експортувало до Казахстану власне обладнання — випрямлячі. Таким чином, українські активи могли використовувати для врегулювання зобов’язань російського бізнесу.

Фрагмент судового документу щодо ТОВ "Плутон ІС"

На можливі зв’язки з російськими підприємствами вказують і матеріали обшуку, проведеного 9 листопада 2023 року за місцем фактичного розташування ПрАТ "Плутон" та ТОВ "Плутон ІС" у Запоріжжі на вулиці Новобудов, 5.

Серед вилучених предметів і документів виявили печатки російських підприємств (зокрема АТ "Електротехнічна компанія "Плутон""), документи російської юридичної особи, копії паспорта громадянина РФ, нотаріальну довіреність та лист української компанії від 27 січня 2023 року.

Однак на зв’язки з росіянами, схоже, не зважають ані в "Київському метрополітені", ані в "Київпастрансі".

Скандал навколо будівництва метро на Виноградар

Слід "Плутон ІС" також лишився у справі про мільярдний аванс на будівництво метро на Виноградар. Правоохоронці встановили схему руху коштів: КП "Київський метрополітен" перерахувало ПАТ "Київметробуд" аванс у розмірі 4 млрд грн. З цієї суми 1,7 млрд грн "Київметробуд" розмістив на депозиті в "Укргазбанку", отримавши 139 млн грн процентного доходу.

Згідно з версією слідства, частину авансу (365,8 млн грн) "Київметробуд" перерахував ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" нібито за обладнання, яке так і не поставили. З цієї суми 356,4 млн грн направили на рахунок ТОВ "Плутон ІС" – наче за комплектуючі.

Після цього "Плутон ІС" перерахувало 1,14 млн євро іноземній компанії "AVL Reach Limited", яку в матеріалах пов’язують із рахунком у латвійському банку AS "Rietumu Banka". Звідти гроші переказували підприємствам у Великій Британії, Чехії та Гонконгу. Іноземні компанії мають ознаки фіктивності, а напрями їхньої діяльності не збігаються з тими, що вказані в договорах і призначеннях платежів. Через це є підозра, що їх використали лише для маскування реального маршруту руху коштів.

Схема на будівництві метро на Виноградар. Інфографіка "Телеграфу"

Проте така ситуація не завадила "Київському метрополітену" надалі підписувати контракти з "Плутон ІС". Останні договори від КП "Київський метрополітен" підписав головний інженер Віктор Мальований, а від "Плутон ІС" підпис поставив генеральний директор Євген Овсянікер — син Тетяни та Дмитра Овсянікерів.

Контракт КП "Київський метрополітен" з ТОВ "Плутон ІС". Скриншот

Ситуація навколо "Плутон ІС" порушує одразу кілька важливих питань:

Наскільки прозоро комунальні підприємства перевіряють компанії, яким довіряють сотні мільйонів гривень бюджетних коштів?

Чи досліджували замовники корпоративні зв’язки постачальника та обставини його діяльності в межах міжнародної групи?

Чи перевіряли вони ризики, пов’язані з попередніми господарськими операціями підприємства?

Ключова проблема полягає не лише в тому, скільки грошей отримує компанія з міського бюджету, а й у тому, чи достатньо перевіряють її ділову історію, корпоративні зв’язки та реальність операцій, за які сплачують кияни.

Редакція "Телеграфу" звернулася із запитом до КП "Київпастранс", КП "Київський метрополітен" та ТОВ "Плутон ІС" із проханням надати коментарі щодо наведених у публікації фактів. На момент виходу матеріалу відповідей ми не отримали. Далі буде…