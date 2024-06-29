Рибки з крапельниць та масажери: як у СРСР "тюнінгували" авто (фото)

Ці "прикраси" зустрічалися у 90% радянських авто

У СРСР не тільки вигадували дивні назви для водіїв авто, а й різні прикраси для тих самих транспортних засобів. У хід йшло все, що було під рукою — дріт, трубочки від крапельниць, паста ГОЇ.

"Телеграф" зібрав найпоширеніші прикраси для радянських авто. Готові посперечатися, ви точно таке бачили у батьків або дідусів.

Навершник з трояндочкою

Найчастіше ричаг коробки передач прикрашали прозорим навершником з трояндочкою або павуком. Таку прикрасу виготовляли за допомогою токарного верстата з оргскла. Для кольору додавали пасту від кулькових ручок. Місце склеювання двох частин після полірування пастою ГОЇ побачити було неможливо.

Фігурки з лікарняних крапельниць

Ще один приклад першокласного радянського тюнінгу — фігурки чортиків та золотих рибок, які робили із трубочок лікарняних крапельниць. Їх підвішували на дзеркало заднього виду, що збільшувало увагу до автомобіля та його власника.

Накидки на сидіння

Такий декор можна побачити й зараз, наприклад, у маршрутках чи таксі. Масажні накидки робили з бука і, за легендою, водієві чи пасажиру було легше переносити далеку дорогу. Але по їхньому вигляду здається, що вони можуть спричинити чималий дискомфорт.

Обплетення на кермо

У радянських автомобілях практично не приділяли уваги дизайну керма. Його робили із тонкого чорного пластику, який ковзав у руках. Особливо незручно було влітку, коли долоні потіли від спеки. Тому автолюбителі придумали робити кольорові обплетення на кермо як чохли. Робили їх із товстих порожніх дротів або тих же крапельниць.

Лялька на фаркоп

Найчастіше на фаркоп авто в СРСР вішали голови гумових ляльок, але також могли замінити каченям, ведмедиком або будь-якою іншою іграшкою. З практичної точки зору, іграшка захищала фаркоп від бруду та зменшила зношування зчіпної кулі. Однак виглядало це моторошно.

Шторки та грати

Грати на заднє скло — це теж популярний радянський тюнінг. Зробити їх своїми руками було неможливо, тому автолюбителі бігали по авторинках, щоб знайти їх. Але такі ґрати повністю прибирали задній огляд, користі від них не було жодної.

Те саме можна сказати і про шторки на задніх вікнах. Їх ставили на всі марки авто: Запорожці, Москвичі, Жигулі, навіть на Волгах такі були. Вони не надто добре виконували свою роботу — закривати людей від чужих поглядів, але надавали автомобілю особливого вигляду.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому в СРСР було мало чорних авто. Пояснення вас здивує.