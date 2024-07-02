Слипшиеся волосы, "душок" изо рта и неприятный запах: почему в СССР был только один банный день (фото)

Советские люди не только редко мылись, но и стирали вещи

Жители Советского Союза сталкивались с отсутствием гигиены не только в общественных туалетах. Кто бы мог подумать, что жители "самой богатой" страны не имели возможности принять ежедневный душ и даже почистить зубы.

"Телеграф" разбирался в особенностях советской гигиены. Мы расскажем, с какими бытовыми трудностями сталкивались люди в СССР и почему они мылись всего лишь раз в неделю.

Почему в СССР редко посещали ванную комнату

В сталинские времена лишь элита проживала в полноценных квартирах, остальные же ютились в коммунальных квартирах или бараках. И если в первых двух вариантах еще могла быть какая-либо ванная комната, то барак не предполагал ее наличие — обычный советский человек должен был обтираться холодной водой из ушата на кухне либо же ходить в баню.

Во многих общежитиях даже при наличии душевой комнаты замок с нее снимался только в единственный так называемый "банный день". Также редко люди стирали одежду.

Кроме того, в СССР существовал дефицит гигиенических товаров — не хватало привычного сейчас мыла и шампуней. Многие старались использовать их "с умом" и экономить.

Еще больше не повезло людям, у которых была перхоть. Для борьбы с проблемой им предлагали сульсену – сероводородный гель в алюминиевых тюбиках с неприятным запахом.

Естественно, голову также было принято мыть редко. Поэтому нормой считались грязные, слипшиеся и жирные волосы.

С теми же проблемами "сталкивались" и зубы советских граждан. Стоматология СССР была далекой от идеальной — поэтому на улицах часто можно было встретить людей с металлическими зубами вместо эстетичных керамических коронок или имплантов.

Женских прокладок в СССР не существовало в принципе – это считалось какой-то "не важной", "стыдной" темой. Как правило, женщины делали их подручных средств — для этого в бинт или марлю заворачивали кусок ваты. Часто для этих целей даже резали на куски обычные простыни.

Едва ли не единственный плакат о пользе гигиены

В советские времена заботились разве что о чистоте рук

Единственное, о чем заботились в СССР — это о гигиене рук. Правда, часто для этого использовали вонючее хозяйственное мыло. Им же заодно умывали и лицо.

Не только дефицит гигиенических средств и бытовые проблемы были причиной редкого мытья. Некоторые считали, что частая процедура принятия душа или ванной может ослабить организм и стать причиной заболеваний, а немного грязи может способствовать укреплению иммунной системы. Поэтому немытые люди в старой одежде, стоптанной обуви и с неприятным запахом — привычное для СССР зрелище.

В СССР дефицитом были не только предметы гигиены. Женщинам не хватало купальных костюмов, заменяли также детские подгузники.