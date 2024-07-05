Тиран, який хайпує на війні: Пивоваров різко відповів хейтерам та показав їм середній палець (фото, відео)

Артист висловився про звинувачення щодо хайпу на війні і не тільки

Популярний український співак Артем Пивоваров різко відповів тим, хто критикує кожен його крок. Своє відеозвернення зірка записав після того, як блогер-пліткар Богдан Беспалов назвав його "максимально неприємним типом" і низку інших обурливих заяв.

Ролик Пивоваров виклав в Інстаграмі. В ньому в саркастичній формі 33-річний виконавець висміяв заголовки деяких ЗМІ, що викривляють правду про виступи артиста.

"Рубрика "Вам видніше" виходить на новий левел: Цей тиран, він маніпулює людьми. Він змушує записувати з собою дуети, співати, танцювати. Він змушує військових записувати відео-подяки і взагалі хайпує на війні. Хто? Хто, скажіть мені, заборонить цього тирана? І чому ви слухаєте його? Люди, схаменіться!", — процитував Артем закиди щодо його творчої персони.

Варто пояснити відповідь Артема щодо фітів з іншими артистами, нібито він "змушує" своїх колег записувати спільні з ним треки. Так, нещодавно співачка Христина Соловій заявила, що у неї не було бажання писати з Пивоваровим композицію для мультфільму "Мавка. Лісова пісня": "Я вже записала з ним фіт, але це було не зовсім моїм бажанням, тому що це була вимога продюсерів мультфільму "Мавка. Лісова пісня".

Артем Пивоваров саркастично прокоментував слова Соловій щодо "примусу" до співпраці

Зірка пояснив, що недоброзичливці мають подивитися на його добрі вчинки: "Чому ви не показуєте іншу сторону медалі? Де я роздаю воду на своїх концертах, і чому я обливаю водою людей? Тому що їм спекотно. В залі дуже спекотно. Хтось втрачає свідомість, я зупиняю концерт, роздаю воду. Команда моя теж це робить. Чому ви про це не говорите? До цього у вас виходило виривати фрази з контексту. Ні? Давайте підкину щось новеньке".

В кінці відео артист лаконічно "подякував" хейтерам та показав їм непристойний жест — середній палець.

Раніше ми писали про Івана Дорна, який називає себе українським співаком. Чоловік "топить" за Україну, але повертатись до неї не хоче.