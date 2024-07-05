Тиран, який хайпує на війні: Пивоваров різко відповів хейтерам та показав їм середній палець (фото, відео)
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Артист висловився про звинувачення щодо хайпу на війні і не тільки
Популярний український співак Артем Пивоваров різко відповів тим, хто критикує кожен його крок. Своє відеозвернення зірка записав після того, як блогер-пліткар Богдан Беспалов назвав його "максимально неприємним типом" і низку інших обурливих заяв.
Ролик Пивоваров виклав в Інстаграмі. В ньому в саркастичній формі 33-річний виконавець висміяв заголовки деяких ЗМІ, що викривляють правду про виступи артиста.
"Рубрика "Вам видніше" виходить на новий левел: Цей тиран, він маніпулює людьми. Він змушує записувати з собою дуети, співати, танцювати. Він змушує військових записувати відео-подяки і взагалі хайпує на війні. Хто? Хто, скажіть мені, заборонить цього тирана? І чому ви слухаєте його? Люди, схаменіться!", — процитував Артем закиди щодо його творчої персони.
Варто пояснити відповідь Артема щодо фітів з іншими артистами, нібито він "змушує" своїх колег записувати спільні з ним треки. Так, нещодавно співачка Христина Соловій заявила, що у неї не було бажання писати з Пивоваровим композицію для мультфільму "Мавка. Лісова пісня": "Я вже записала з ним фіт, але це було не зовсім моїм бажанням, тому що це була вимога продюсерів мультфільму "Мавка. Лісова пісня".
Зірка пояснив, що недоброзичливці мають подивитися на його добрі вчинки: "Чому ви не показуєте іншу сторону медалі? Де я роздаю воду на своїх концертах, і чому я обливаю водою людей? Тому що їм спекотно. В залі дуже спекотно. Хтось втрачає свідомість, я зупиняю концерт, роздаю воду. Команда моя теж це робить. Чому ви про це не говорите? До цього у вас виходило виривати фрази з контексту. Ні? Давайте підкину щось новеньке".
В кінці відео артист лаконічно "подякував" хейтерам та показав їм непристойний жест — середній палець.
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