Потрібен новий Гринкевич? Скандальна Морозюк звернулася до хейтерів і заговорила про заміжжя (відео)

Соня Морозюк, яка влипла у скандал із сімейством Гринкевичів, з іронією висловилася хейтерам

Українська "художниця сенсів" Соня Морозюк, найбільшу популярність якій приніс скандал із сімейством Гринкевичів та їхньою справою про розкрадання коштів Міноборони, звернулася до своїх хейтерів.

У сторіс Інстаграму 25-річна дівчина висловилася тим, хто критикує кожне її починання та проєкт. Лише у червні Морозюк випустила свій перший сингл під назвою "Вільна", після якого, судячи з коментарів під відео, художницю обсміяли за початок співочої кар’єри.

"Все, я кидаю живопис. Я більше не художниця, я співачка… Ааа я забула. З яких це ти співачка? Ви взагалі чули цю мєрзость? Як вона посміла випустити пісню, ну як так?! А якщо я так співати не можу, тому що так вирішили інші люди…", — з іронією сказала скандальна дівчина.

Крім того, Соня торкнулася теми "вдалого заміжжя". Якщо їй не можна нічого робити і в неї нічого не виходить, то час сподіватися тільки на "чоловіка з грошима".

"Ми маємо надію вдало вийти заміж! Більше нічого. Ось з цієї секундочки буду займатись цим питанням. Більш нічим, тільки цим", — підсумувала Морозюк.

Скандал із Гринкевичами та невістка Соня Морозюк

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року ДБР затримав одного із найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Ним виявився львівський бізнесмен Ігор Гринкевич.

Ігоря Гринкевича та його сина Романа підозрюють у заподіянні шкоди державі на суму майже 1 млрд грн. Пізніше наречена Романа, художниця Соня Морозюк, розірвала з ним заручини. Вона пообіцяла продати його подарунки, а гроші пожертвувати на ЗСУ. Користувачі мережі неоднозначно відреагували на заяву Соні Морозюк.

У березні художниця дала перше після скандалу інтерв’ю Дмитру Гордону. У ньому українці спіймали Морозюк на брехні про гроші, а саме інтерв’ю "розпекли".