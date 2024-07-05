Тиран, хайпующий на войне: Пивоваров резко ответил хейтерам и показал им средний палец (фото, видео)

Артист высказался об обвинении в хайпе на войне и не только

Популярный украинский певец Артем Пивоваров резко ответил критикующим каждый его шаг. Свое видеообращение звезда записал после того, как блогер-сплетник Богдан Беспалов назвал его "максимально неприятным типом" и ряд других возмутительных заявлений.

Ролик Пивоваров выложил в Инстаграме. В нем в саркастической форме 33-летний исполнитель высмеял заголовки некоторых СМИ, искажающих правду о выступлениях артиста.

"Рубрика "Вам виднее" выходит на новый левел: Этот тиран, он манипулирует людьми. Он заставляет записывать с собой дуэты, петь, танцевать. Он заставляет военных записывать видео-благодарности и вообще хайпует на войне. Кто? Кто, скажите мне, запретит этого тирана? И почему вы слушаете его? Люди, опомнитесь!", — процитировал Артем упреки по поводу его творческой персоны.

Следует объяснить ответ Артема насчет фитов с другими артистами, якобы он "заставляет" своих коллег записывать совместные с ним треки. Так, недавно певица Кристина Соловий заявила, что у нее не было желания писать с Пивоваровым композицию для мультфильма "Мавка. Лесная песня": "Я уже записала с ним фит, но это было не совсем моим желанием, потому что это было требование продюсеров мультфильма "Мавка. Лесная песня".

Артем Пивоваров саркастически прокомментировал слова Соловий о "принуждении" к сотрудничеству

Звезда объяснил, что недоброжелатели должны посмотреть на его добрые поступки: "Почему вы не показываете другую сторону медали? Где я раздаю воду на своих концертах, и почему я обливаю водой людей? Потому что им жарко. В зале очень жарко. Кто-то теряет сознание, я останавливаю концерт, раздаю воду. Команда моя тоже это делает. Почему вы об этом не говорите? До этого у вас получалось вырывать фразы из контекста. Нет? Давайте подкину что-нибудь новенькое".

В конце видео артист лаконично "поблагодарил" хейтеров и показал им непристойный жест — средний палец.

Раньше мы писали об Иване Дорне, который называет себя украинским певцом. Мужчина "топит" за Украину, но возвращаться к ней не хочет.