"Топить за Україну", але боїться мобілізації: Іван Дорн несподівано перервав мовчання (відео)

35-річний виконавець боїться мобілізації, а свій контент називає "свободолюбним"

Серед українських виконавців, які залишили воюючу Україну, знаходиться уродженець російського Челябінська Іван Дорн. Зараз він у Європі разом із дружиною та двома дітьми.

Відомо, що 35-річний чоловік зараз проживає у Франції, там же він випускає свої нові сингли. Продовжує спілкуватися російською мовою. Тепер Іван Дорн заявив, що не планує повертатися в Україну, а все через страх перед мобілізацією.

Цими днями артист дав інтерв’ю на казахському YouTube-каналі Dope soz. Своїм співрозмовникам виконавець розповів, що з самим поверненням до воюючої країни проблем ніяких немає, однак зовсім інакша справа з виїздом за кордон.

"Від моменту початку війни я не був у Києві. Потрапити не важко, можна без проблем. Але виїхати складніше, якщо ти хлопчик від 18 до 60, який потрапляє під мобілізацію", — видав Дорн.

Також співак заявив, що попри критику українців у свій бік, він вважає себе все ж таки українським співаком і підтримує країну. При цьому Іван вважає себе артистом зі "свободолюбним" контекстом.

"Завжди скрізь за кордоном я залишаюся українським артистом і "топлю" за Україну, але зі своїм наративом і своїм контекстом. Свободолюбним, бл*дь", — заявив чоловік.

Іван Дорн: Росія чи Україна?

Після 2014 року співак не припинив концерти у країні-агресорці. На додаток, у 2017 році він дав інтерв’ю Юрію Дудю, де заявляв про дружбу росіян та українців та події на сході розцінив як сварку між "братами". За свої слова Дорн потім вибачився, додавши, що щоб усвідомити, йому знадобилося 5 років. "Я з Україною, я українець. Я пишаюся тим, що я українець і завжди пишався", — додав співак.

Після 24 лютого 2022 року Дорн проводив благодійні концерти Play for Ukraine та задонатив майже 3 млн грн. Випустив кілька композицій українською. Однак російську мову він вважає "невинною" і не планує виключати свої пісні нею з творчості. За підтримку України в самій Росії співак став "нев’їзним" на 50 років.

У січні 2023 року Дорн записав пісню українською та французькою мовами Te la passe’ (Теля пасе), проте отримав критику від українців. Все через розгульний спосіб життя в той час, коли його українські шанувальники зазнають щоденних обстрілів з боку російської армії. Вже в грудні чоловік випустив російськомовний альбом.