Російські пропагандисти та українські журналісти в унісон розпочали потужну інфокампанію проти підсанкційного олігарха Фукса, — експерт

Володимир Горковенко на своїй сторінці у Facebook поділився цікавим відкриттям: виявляється, що сьогодні українські ЗМІ почали розміщати матеріали проти українсько-російського олігарха Павла Фукса, проти якого в Україні введені санкції, а в Росії розслідуються кримінальні провадження. У цей же час російські пропагандисти почали також "атакувати" бізнесмена.

"Сьогодні почалася масована інформаційна атака на підсанкційного бізнесмена Павла Фукса. І тут начебто нічого дивного: журналісти просто провели розслідування та встановили факти, які можуть свідчити про те, що людина, проти якої введені санкції, продовжує через своїх знайомих впливати на Державну міграційну службу.

Хоча, чесно кажучи, жодних доказів впливу Фукса на міграційну службу не було надано, а єдиний аргумент, що він з кимось дружить, не може свідчити про корупцію.

Значно цікавіше те, що приблизно у цей же час Фукса "атакували" з іншої сторони. Хто б міг подумати, але кампанію проти олігарха розвернули російські пропагандисти. Телеграм-канал "Dofa", який налічує 157 тисяч підписників, і є складовою російського пропагандистського ресурсу "The Moscow Post" (не плутати з опозиційним "The Moscow Times") опублікував великий матеріал про те, як Павло Фукс і його брат начебто є власниками девелоперських проєктів у столиці держави-окупанта Москві.

Варто зазначити, що "Dofa" ("The Moscow Post") публікують російську державну пропаганду, зокрема, про те, що "Росія не почала війну, а захищається", "російські ракети б’ють по військових об’єктах, а цивільні люди гинуть "від ППО" тощо.

Російські пропагандисти все ж вказали, що з РФ Фукс виїхав ще у 2015 році через кримінальне переслідування, і з того часу проживав в Україні, відмовившись від російського громадянства ще у 2017 році, що було підтверджено у 2021 році. Наші вітчизняні ЗМІ чомусь пишуть, що Фукс начебто є громадянином Росії", — пише Горковенко.

Експерт акцентує увагу на тому, що такі збіги обставин навряд чи можуть бути випадковими, але це доволі небезпечна ситуація, адже вперше за 2,5 роки повномасштабного вторгнення українські ЗМІ та російська пропаганда "обʼєдналися" для проведення інформаційної кампанії проти однієї особи.

"Безумовно, персона Фукса не є та не може бути ідеалістичною, до нього виникає багато питань, однак ситуація, яка склалася сьогодні, є безпрецедентною. За понад 2 роки війни жодні українські та російські медіа не об’єднувалися для інформаційної атаки на будь-кого. Хто стоїть за цим — невідомо, але очевидно, що це не випадково", — підсумовує Горковенко.