Замість святкування — допомога фронту: партія "Батьківщина" відзначила 25-річчя

У 2024 році виповнилося 25 років із моменту заснування політичної партії "Батьківщина". Команда Юлії Тимошенко вирішила обійтися без будь-яких святкувань, замінивши урочистості на передачу важливої допомоги військовослужбовцям.

Лідерка партії у соцмережах повідомила, що кількість місій допомоги дорівнюватиме кожному року існування політисили. Завдяки зусиллям "Батьківщини" на фронт до ЗСУ відправляться дрони, новенька амуніція, автомобілі та медичне обладнання.

"25 років партії – 25 місій допомоги", – підкреслила вона.

Юлія Тимошенко наголосила, що нині важливо єднатися та спільно працювати на майбутню перемогу. Також вона закликала до єдності та спільної праці заради перемоги, обіцяючи відсвяткувати ювілей партії вже після завершення війни.

"Сьогодні єдиний і бажаний здобуток – це не партійні досягнення, а кожне збережене українське життя, кожен відвойований у ворога сантиметр нашої святої української землі", – зазначила незмінна лідерка "Батьківщини".

Також вона додала, що після перемоги України у війні з РФ "Батьківщина" обов'язково поверне до управління країною професіоналізм, відповідальність і досвід.

Варто нагадати, що "Батьківщина", заснована 9 липня 1999 року, є найстарішою парламентською партією України. За роки своєї діяльності вона переважно перебувала в опозиції, відстоюючи демократичні цінності, права людей, свободу підприємництва. Партія виступала за мораторій на продаж сільськогосподарських земель, впровадження страхової медицини, зниження комунальних тарифів, а також проти легалізації азартних ігор та марихуани.