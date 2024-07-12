Вместо празднования — помощь фронту: партия "Батькивщина" отметила 25-летие

В 2024 году исполнилось 25 лет с момента основания политической партии "Батькивщина". Команда Юлии Тимошенко решила обойтись без каких-либо празднований, заменив торжества на передачу важной помощи военнослужащим.

Лидер партии в соцсетях сообщила, что количество миссий помощи будет равно каждому году существования политсилы. Благодаря усилиям "Батькивщины" на фронт в ВСУ отправятся дроны, новенькая амуниция, автомобили и медицинское оборудование.

"25 лет партии – 25 миссий помощи", – подчеркнула она.

Юлия Тимошенко подчеркнула, что сейчас важно объединяться и совместно работать на будущую победу. Также она призвала к единству и совместному труду ради победы, обещая отпраздновать юбилей партии уже после завершения войны.

"Сегодня единственное и желаемое достижение – это не партийные достижения, а каждая сохраненная украинская жизнь, каждый отвоеванный у врага сантиметр нашей святой украинской земли", – отметила неизменная лидер "Батькивщины".

Также она добавила, что после победы Украины в войне с РФ "Батькивщина" обязательно вернет в управление страной профессионализм, ответственность и опыт.

Следует напомнить, что "Батькивщина", основанная 9 июля 1999 года, является старейшей парламентской партией Украины. За годы своей деятельности она в основном находилась в оппозиции, отстаивая демократические ценности, права людей, свободу предпринимательства. Партия выступала за мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, введение страховой медицины, снижение коммунальных тарифов, а также против легализации азартных игр и марихуаны.