Навіщо радянські жінки клали колготки у морозилку: дивний лайфхак для вирішення багатьох проблем

Однак пізніше було доведено, що цей спосіб зберігання колгот не мав жодного сенсу

Зараз різний одяг, продукти та їжу можна знайти у найближчому супермаркеті. А під час СРСР багато речей були у жахливому дефіциті і тому радянські люди змушені були економити та вигадувати різні лайфхаки.

Наприклад, якщо жінці вдавалося роздобути нейлонові або капронові колготки, вона зберігала їх у морозильній камері. "Телеграф" розповідає, як з’явилася ця звичка і чому лайфхак був такий популярний.

Справа в тому, що таким чином жінки хотіли продовжити термін служби дефіцитного одягу. Пояснювалося це тим, що нібито від морозного повітря синтетичні волокна стають міцнішими і колготки довше не рвуться.

Особливої популярності цей лайфхак набув у 1980-х — у цей час і колготи, і холодильники стали відносно доступними для людей. Раніше і те, й інше вважалося справжньою розкішшю та було доступним одиницям.

Дехто навіть удосконалив цей незвичайний спосіб зберігання колгот. Вважалося, що якщо їх попередньо намочити, цей предмет одягу буде краще захищений від дірок та затяжок.

Проте випробування показали, що лайфхак у відсутності ніякого сенсу. Заморожування не захищало колготки, а лише давало їх володаркам оманливе почуття безпеки.

Раніше "Телеграф" писав, як одягали дітей у СРСР. Також ми розповідали, чому в СРСР носили онучі.