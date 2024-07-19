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Зачем советские женщины клали колготки в морозилку: странный лайфхак для решения многих проблем

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Колготы
Колготы

Однако позже было доказано, что этот способ хранения колгот не имел никакого смысла

Сейчас различную одежду, продукты и еду можно найти в ближайшем супермаркете. А во время СССР многие вещи были в ужасном дефиците и поэтому советские люди вынуждены были экономить и придумывать различные лайфхаки.

Например, если женщине удавалось раздобыть нейлоновые или капроновые колготки, она хранила их в морозильной камере. "Телеграф" рассказывает, как появилась эта привычка и почему лайфхак был так популярным.

Дело в том, что таким образом женщины хотели продлить срок службы дефицитного предмета одежды. Объяснялось это тем, что якобы от морозного воздуха синтетические волокна становятся прочнее и колготки дольше не будут рваться.

Особую популярность этот лайфхак приобрел в 1980-е годы — в это время и колготы, и холодильники стали относительно доступными для людей. Раньше и то, и другое считалось настоящей роскошью и было доступным единицам.

Некоторые даже усовершенствовали этот необычный способ хранения колгот. Считалось, что если их предварительно намочить, этот предмет одежды будет лучше защищен от дыр и затяжек.

Однако испытания показали, что лайфхак не имел никакого смысла. Замораживание не защищало колготки, а только давало их обладательницам обманчивое чувство безопасности.

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#Колготы #Жизнь в СССР #Лайфхак