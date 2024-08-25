Інтерв’ю Шарію, бійки та підтримка проросійських священиків: у яких скандалах засвітився нардеп Дмитрук

Нардепа неодноразово критикували за проросійську позицію

У неділю, 25 серпня, стало відомо, що народний депутат Артем Дмитрук втік з України. Крім того, йому оголосили підозру щодо двох проваджень.

"Телеграф" вирішив нагадати, чим запам’ятався парламентарій та за що його критикували. Тим більше, що скандалів із його участю сталося чимало.

До парламенту Дмитрук потрапив у 2019 році разом із партією "Слуга народу", перемігши на виборчому окрузі 133 (Одеська область). Проте вже 2021 року він із партії вилетів після того, як давав інтерв’ю проросійському пропагандисту Анатолію Шарію. Він тоді розповів, що нібито був учасником подій 2 травня 2014 року в Одесі, коли згорів Будинок профспілок, а також заявив, що до цього причетне керівництво Верховної Ради та правоохоронних органів.

Наступний скандал стався у січні 2022 року, коли він влаштував бійку в Одеській міській раді, чим зірвав засідання комісії із земельних питань.

2023 року Дмитрук спільно з нардепом Олександром Куницьким побили людину в центрі Києва. Чиновники спровокували бійку, звинувативши постраждалого в шахрайстві.

Дмитрук також відомий тим, що боронив діяльність УПЦ МП. Наприклад, 2024 року він вніс заставу за соратника Паші Мерседеса, ченця УПЦ МП Павла Музичука. Священнослужителя затримала СБУ за виправдання російської агресії проти України

У серпні 2024 року нардеп виступив із критикою українських військових, які беруть участь у спеціальній операції у Курській області, за що отримав хвилю хейту у свій бік. Крім того, він виступив із закликом про завершення війни після того, як росіяни завдали масштабного ракетного удару по Києву та зруйнували клініку Охматдит. Це збіглося з початком російської інформаційної кампанії, під час якої в український простір закинули велику кількість повідомлень з аналогічним посилом.

Після цього нардеп заявив, що за ним нібито ведеться стеження, а невідомі готують його вбивство.

Як відомо, 25 серпня в Офісі генпрокурора повідомили про оголошення підозри Дмитруку у справах про побиття військовослужбовця у Києві та побиття поліцейського в Одесі.