Народилася у Росії, але допомогла чоловікові стати президентом України: що відомо про дружину Леоніда Кучми і де вона зараз (фото)

Друга перша леді 30 років відпрацювала інженером і завжди була скромною

Перша леді України — це роль, яка потребує високого ступеня відповідальності та уважності. Дружини президентів завжди перебувають під пильною увагою громадськості, тому їм слід ретельно обмірковувати кожне слово та дію. Ми вже розповідали про дружину першого президента країни Антоніну Кравчук, а тепер "Телеграф" згадує про Людмилу Кучму.

Дитинство та юність Людмили Кучми

Людмила Миколаївна Кучма, у дівоцтві Талалаєва, родом з Росії (Воткінськ, Удмуртія). Вона молодша за чоловіка на 2 роки і пропрацювала понад 30 років інженером у конструкторському бюро "Південне" у Дніпрі. Там вона й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Леонідом.

Людмила та Леонід Кучма в молодості

У ЗМІ писали, що жінка могла значно впливати на свого чоловіка, оскільки шлях до політичної кар’єри Кучми був прокладений завдяки вітчиму Людмили — Геннадію Туманову, який на той час був головним інженером Головного технічного управління Міністерства загального машинобудування СРСР.

Друга перша леді України

1994 року Кучма став другим президентом України, а вже з 1996 року Людмила обіймала посаду почесного голови Нацфонду соцзахисту "Україна – дітям", а з 2000 року керувала "Фондом Надії та Добра". Людмила Кучма підтримувала фестиваль в Артеку "Змінимо світ на краще!", паралімпійський рух і була призначена спецпосланцем ЮНЕСКО з питань підтримки обдарованої молоді.

Людмила Кучма першою обійняла посаду оператора державної соціально-гуманітарної політики, яка на той момент фактично була відсутня. Цей крок став відправною точкою у розвиток благодійності в молодій країні.

"Відносно сильним був вплив Людмили Кучми на Кучму. Але не тому, що Людмила була така владна жінка, а скоріше, тому, що сам Кучма, мені здається, не був такою самостійною людиною. Особливо тоді, коли треба було ухвалювати важливі рішення", — сказав професор та доктор психологічних наук Вадим Васютинський.

Вона впевнено та доброзичливо поводилася на публіці. "Я вважаю, що ділова жінка такого рівня не має права бути модною, а має бути консервативною, і Людмила Кучма з цим справлялася. Вона завжди виглядала досить стриманою та елегантною", — сказала в матеріалі obozrevatel експерт зі стилю Наталія Адаменко.

У шлюбі у подружжя народилася дочка Олена. Сьогодні вона підприємниця, голова Фонду "АНТИСНІД" та голова наглядової ради телегрупи StarLightMedia. Одружена з українським мільярдером Віктором Пінчуком.

Сім’я Леоніда Кучми — дружина Людмила та дочка Олена

Де зараз перебуває Людмила Кучма

14 лютого 2022 року прессекретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер написала у Фейсбуці, що другий президент України та його дружина не мають планів залишати країну. Вже у червні 2023 року журналісти "УП" помітили Кучму на відпочинку на Лазурному березі.

Леонід Кучма на Кап-Ферра

У відповідь на це представниця пресслужби експрезидента заявила, що Кучма виїжджав за кордон через лікування, але зараз разом із дружиною Людмилою чоловік перебуває у Києві. Нових фото Людмили Кучми в інформаційному просторі немає.

Раніше "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про сім’ю скандального Нестора Шуфрича. Ми писали, який вигляд має його молода дружина Катерина Майкова.