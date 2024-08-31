Проміняли українські вузи на закордонне навчання для "золотої молоді": де зараз діти Гройсмана і як вони виглядають (фото)

Спочатку політик хвалить українську освіту, а потім відправляє своїх дітей за кордон

Володимир Гройсман є сімейною людиною. Схудлий колишній прем’єр-міністр України давно одружений на коханій Олені, яка старша за чоловіка на 5 років, і є батьком для трьох дітей.

Серед спадкоємців 46-річного політика, який раніше був на чолі Верховної Ради та очолював Кабмін, є дві дочки та син. "Телеграф" розповідає, що відомо про Юлію, Христину та Давида Гройсманів, де живуть під час війни в Україні, ким працюють і як виглядають.

Юлія Гройсман

Навесні 2016 року донька Олени Гройсман від першого шлюбу, для якої Володимир Гройсман є вітчимом, закінчила модну Новопечерську школу в Києві, а пізніше стала студенткою CATS College у Лондоні, який навчає ту саму "золоту молодь" — дітей політиків, зірок та інших відомих і багатих людей. Дівчина, якій зараз 32-33 роки, закінчила юридичний факультет одного з британських університетів і продовжує жити та працювати у Британії.

Доньки Володимира Гройсмана Юлія та Христина. Фото: instagram.com

У травні 2017 року Юлія зареєструвала компанію під назвою 2100 Consultancy Ltd зі статутним капіталом 1 фунт стерлінгів (на момент публікації матеріалу — 54,09 грн за курсом НБУ). Дівчина, якій на той момент було 25 років, стала директором та єдиним власником лондонської фірми.

Як вид діяльності компанії зазначено "Solicitors", або солісітери — це адвокати, які займаються підготовкою судових матеріалів для баристерів, адвокатів найвищої категорії. За інформацією ЗМІ, дочка Володимира Гройсмана займалася (або продовжує займатися) букмекерським та ігровим бізнесом.

Юлія Гройсман (праворуч) із подругою. Фото: instagam.com

Христина Гройсман

Молодша донька Христина також навчалася у лондонській школі-пансіоні CATS College, попри те, що раніше політик наголошував на перспективній якості освіти в Україні. Дівчина обрала спеціалізацію "Мистецтво та дизайн", з вивченням декількох іноземних мов, таких як англійська та французька.

Христина Гройсман. Фото: instagram.com

Дочка Гройсмана Христина у шапці у берлінському метро

У 2019 році дочка Гройсмана у 19-річному віці стала співвласником торговельного центру у Вінниці, внісши до статутного капіталу 26 250 гривень. Засновником товариства з обмеженою відповідальністю багато років є Олена Гройсман, дружина колишнього прем’єра. Тоді в документах з’явилася і їхня спільна донька Христина.

Давид Гройсман

1 вересня 2021 року Володимир Гройсман поділився рідкісним фото зі своїм сином Давидом. Тоді хлопчику треба було вчитися у п’ятому класі. На сьогодні нових фото Давида Гройсмана, а також інформації про те, чи він продовжує перебувати в Україні, в інформаційному просторі немає.

Нагадаємо, що нещодавно втік з України скандальний нардеп Артем Дмитрук. "Телеграф" розповідав, як виглядають його дружина та діти.