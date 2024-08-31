Проміняли українські вузи на закордонне навчання для "золотої молоді": де зараз діти Гройсмана і як вони виглядають (фото)
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Спочатку політик хвалить українську освіту, а потім відправляє своїх дітей за кордон
Володимир Гройсман є сімейною людиною. Схудлий колишній прем’єр-міністр України давно одружений на коханій Олені, яка старша за чоловіка на 5 років, і є батьком для трьох дітей.
Серед спадкоємців 46-річного політика, який раніше був на чолі Верховної Ради та очолював Кабмін, є дві дочки та син. "Телеграф" розповідає, що відомо про Юлію, Христину та Давида Гройсманів, де живуть під час війни в Україні, ким працюють і як виглядають.
Юлія Гройсман
Навесні 2016 року донька Олени Гройсман від першого шлюбу, для якої Володимир Гройсман є вітчимом, закінчила модну Новопечерську школу в Києві, а пізніше стала студенткою CATS College у Лондоні, який навчає ту саму "золоту молодь" — дітей політиків, зірок та інших відомих і багатих людей. Дівчина, якій зараз 32-33 роки, закінчила юридичний факультет одного з британських університетів і продовжує жити та працювати у Британії.
У травні 2017 року Юлія зареєструвала компанію під назвою 2100 Consultancy Ltd зі статутним капіталом 1 фунт стерлінгів (на момент публікації матеріалу — 54,09 грн за курсом НБУ). Дівчина, якій на той момент було 25 років, стала директором та єдиним власником лондонської фірми.
Як вид діяльності компанії зазначено "Solicitors", або солісітери — це адвокати, які займаються підготовкою судових матеріалів для баристерів, адвокатів найвищої категорії. За інформацією ЗМІ, дочка Володимира Гройсмана займалася (або продовжує займатися) букмекерським та ігровим бізнесом.
Христина Гройсман
Молодша донька Христина також навчалася у лондонській школі-пансіоні CATS College, попри те, що раніше політик наголошував на перспективній якості освіти в Україні. Дівчина обрала спеціалізацію "Мистецтво та дизайн", з вивченням декількох іноземних мов, таких як англійська та французька.
У 2019 році дочка Гройсмана у 19-річному віці стала співвласником торговельного центру у Вінниці, внісши до статутного капіталу 26 250 гривень. Засновником товариства з обмеженою відповідальністю багато років є Олена Гройсман, дружина колишнього прем’єра. Тоді в документах з’явилася і їхня спільна донька Христина.
Давид Гройсман
1 вересня 2021 року Володимир Гройсман поділився рідкісним фото зі своїм сином Давидом. Тоді хлопчику треба було вчитися у п’ятому класі. На сьогодні нових фото Давида Гройсмана, а також інформації про те, чи він продовжує перебувати в Україні, в інформаційному просторі немає.
Нагадаємо, що нещодавно втік з України скандальний нардеп Артем Дмитрук. "Телеграф" розповідав, як виглядають його дружина та діти.