Родилась в России, но помогла мужу стать президентом Украины: что известно о жене Леонида Кучмы и где она сейчас (фото)

Вторая первая леди 30 лет отработала инженером и всегда была скромна

Первая леди Украины — это роль, требующая высокой степени ответственности и внимательности. Жены президентов всегда находятся под пристальным вниманием общественности, поэтому им следует тщательно обдумывать каждое слово и действие. Мы уже рассказывали о жене первого президента страны Антонине Кравчук, а теперь "Телеграф" вспоминает о Людмиле Кучме.

Детство и юность Людмилы Кучмы

Людмила Николаевна Кучма, в девичестве Талалаева, родом из России (Воткинск, Удмуртия). Она младше супруга на 2 года и проработала более 30 лет инженером в конструкторском бюро "Южное" в Днепре. Там она и познакомилась со своим будущим мужем Леонидом.

Людмила и Леонид Кучма в молодости

В СМИ писали, что женщина могла оказывать значительное влияние на своего мужа, поскольку путь к политической карьере Кучме был проложен благодаря отчиму Людмилы — Геннадию Туманову, который в то время был главным инженером Главного технического управления Министерства общего машиностроения СССР.

Вторая первая леди Украины

В 1994 году Кучма стал вторым президентом Украины, а уже с 1996 года Людмила занимала пост почетного главы Нацфонда соцзащиты "Украина – детям", а с 2000 года руководила "Фондом Надежды и Добра". Людмила Кучма поддерживала фестиваль в Артеке "Изменим мир к лучшему!", паралимпийское движение и была назначена спецпосланником ЮНЕСКО по вопросам поддержки одаренной молодежи.

Людмила Кучма первой заняла должность оператора государственной социально-гуманитарной политики, которая на тот момент фактически отсутствовала. Этот шаг стал отправной точкой для развития благотворительности в молодой стране.

"Относительно сильное было влияние Людмилы Кучмы на Кучму. Но не потому, что Людмила была такая властная женщина, а скорее, потому, что сам Кучма, мне кажется, не был таким самостоятельным человеком. Особенно тогда, когда надо было принимать важные решения", — сказал профессор и доктор психологических наук Вадим Васютинский.

Она уверенно и дружелюбно вела себя на публике. "Я считаю, что деловая женщина такого уровня не имеет права быть модной, а должна быть консервативной, и Людмила Кучма с этим справлялась. Она всегда выглядела достаточно сдержанной и элегантной", — сказала в материале obozrevatel эксперт по стилю Наталья Адаменко.

В браке у супругов родилась дочь Елена. Сегодня она предпринимательница, глава Фонда "АНТИСПИД" и глава наблюдательного совета телегруппы StarLightMedia. Замужем за украинскими миллиардером Виктором Пинчуком.

СемьяЛ еонида Кучмы - жена Людмила и дочь Елена

Где сейчас находится Людмила Кучма

14 февраля 2022 года пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер написала в Фейсбуке, что у второго президента Украины и его жены нет планов покидать страну. Уже в июне 2023 года журналисты "УП" заметили Кучму на отдыхе на Лазурном берегу.

Леонид Кучма на Кап-Ферра

В ответ на это представительница пресс-службы экс-президента заявила, что Кучма выезжал заграницу из-за лечения, но сейчас вместе с женой Людмилой мужчина находится в Киеве. Свежих фото Людмилы Кучмы в информационном пространстве нет.

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