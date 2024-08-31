З хустинкою в кишені: Олена Зеленська показала, як стильно носити чорний діловий костюм (фото)

Перша леді України надихнула новим стильним образом

Олена Зеленська не перестає надихати своїми стильними перевтіленнями. Перша леді України нещодавно показалась у розкішному костюмі небесного відтінку, а тепер вийшла у світ у вбранні з діловою ноткою.

Новими фото у новому стильному образі Зеленська поділилася на своїх сторінках у соцмережах. Так, дружина президента України вдягла на захід з послом Латвії Ілгварсом Клявою костюм чорного кольору, який складався зі штанів та піджаку.

Свій аутфіт 46-річна перша леді доповнила кремовою сорочкою та ще одним цікавим акцентом — стильною хустинкою, яка виглядала з лівої кишені піджака.

Також Олена Зеленська була на підборах. Вишуканості діловому вбранню додали туфлі бежевого відтінку з гострим носком.

Нагадаємо, що у липні дружина президента України відвідала "Охматдит" після обстрілу 8 числа. На зустріч із постраждалими дітьми Зеленська прийшла у схожому чорному костюмі та білій сорочці.

Нещодавно перша леді України побувала у Туреччині. Олена Зеленська обрала для заходу костюм блакитного кольору з білою хусткою.