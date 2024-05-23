"Слугу народу" вигадали ще до народження Зеленського: став відомий цікавий факт

Не виключено, що творці сучасного серіалу надихнулися півстолітньою ідеєю

Кінострічка під назвою "Слуга народу", яку вважають частиною передвиборчої кампанії президента України Володимира Зеленського, могла вийти на екрани ще минулого століття. Кінокартина з аналогічною назвою була в роботі у 1960 році.

Вперше вона була згадана в "Історії українського кіно", яку 1962 року видав кіноексперт Борис Берест. Про цей збіг нагадали у мережі.

Київська кіностудія імені Олександра Довженка 55 років тому, тобто за 18 років до народження Зеленського, хотіла знімати фільм "Слуга народу". Але про що він мав бути й хто в ньому мав грати ролі — невідомо, ця інформація не збереглася до сьогодні. Чи надихнулися творці сучасного серіалу цією ідеєю теж залишається загадкою. Відомо, що фільм так і не взяли у роботу. Однак через десятиліття цей курйоз виглядає кумедно.

"Дякуємо Борису Бересту за те, що передав нам ось такий цікавий курйоз — навряд чи він тоді міг собі уявити, наскільки кумедним буде виглядати цей збіг через десятиліття", — пишуть у мережі.

Нагадаємо, що серіал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським вийшов на телеекрани 16 листопада 2015 року, другий сезон почали транслювати 23 жовтня 2017, а третій сезон вийшов безпосередньо перед першим туром президентських виборів у 2019 році. Сюжет розгортався довкола простого вчителя історії Василя Голобородька, який зумів стати президентом України та почав змінювати країну. Головну роль зіграв чинний президент Володимир Зеленський. До речі, творець кінокартини міг отримати 750 млн гривень з державного бюджету.

Цей серіал у суспільстві сприйняли як частину передвиборчої агітаційної кампанії, а Комітет виборців України навіть попросив Зеленського сплатити трансляцію "Слуги народу" як політичну рекламу. У 2023 році відбулася прем’єра польського рімейку "Слуга народу".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що фільм режисера Алана Бадоєва "Довга доба" вийде на Netflix. Фільм складається з кадрів, які українці знімали на свої гаджети в перші години повномасштабного вторгнення.