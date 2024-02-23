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Від атомної бомби до війни в Україні: Netflix випустить серіал, в якому з'явиться Зеленський

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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Автор
Президент України Новина оновлена 23 лютого 2024, 17:31
Президент України. Фото Володимир Зеленський - Telegram

У серіалі досліджуються наслідки американо-радянського конфлікту

Стрімінговий сервіс Netflix оголосив про вихід документального серіалу "Поворотний момент: Атомна бомба і Холодна війна". У ньому з'явиться президент України Володимир Зеленський.

Нещодавно Netflix оприлюднив трейлер серіалу. Прем'єра 9-епізодного проєкту запланована на 12 березня.

Режисером виступив Брайан Кнаппенбергер, автор таких документальних стрічок, як "Інтернет-хлопчик: Історія Аарона Шварца", "Наше ім'я — легіон: Історія хактивістів", а також попереднього серіалу для Netflix "Поворотний момент: 11 вересня та війна з тероризмом".

Серіал "Поворотний момент: Атомна бомба і Холодна війна" досліджує історію створення та поширення ядерної зброї, перебіг Холодної війни, що завершилась розпадом Радянського Союзу. А також прихід до влади президента Росії Володимира Путіна та повномасштабне вторгнення в Україну.

"Хоча Холодна війна закінчилася в 1991 році, … відносини між Сполученими Штатами і Росією … залишаються, м'яко кажучи, напруженими. Глобальні наслідки холодної війни продовжують впливати на сучасний геополітичний ландшафт і донині", – йдеться в описі серіалу на сайті Netflix.

Понад 100 інтерв'ю, записаних із світовими лідерами, зібрано у серіалі. Серед яких: президент України Володимир Зеленський, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, ексдиректор ЦРУ Роберт Гейтс, колишній державний секретар США Кондоліза Райс.

Також представлено інтерв'ю з ядерним активістом Деніелом Еллсбергом, де він гостро критикує засекречені ядерні плани США, називаючи їх "інституційним божевіллям".

У кожному епізоді автори проводять паралелі між сучасною війною Росії та України та подіями Холодної війни.

"Майже кожна частина війни в Україні є відлунням Холодної війни", – зауважує режисер Брайан Кнаппенбергер.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський назвав умову закінчення війни. Він заявив, що світ не готовий до того, що Путін може втратити свою владу.

Теги:
#Серіал #Холодна війна #Володимир Зеленський #Netflix