Від атомної бомби до війни в Україні: Netflix випустить серіал, в якому з'явиться Зеленський

У серіалі досліджуються наслідки американо-радянського конфлікту

Стрімінговий сервіс Netflix оголосив про вихід документального серіалу "Поворотний момент: Атомна бомба і Холодна війна". У ньому з'явиться президент України Володимир Зеленський.

Нещодавно Netflix оприлюднив трейлер серіалу. Прем'єра 9-епізодного проєкту запланована на 12 березня.

Режисером виступив Брайан Кнаппенбергер, автор таких документальних стрічок, як "Інтернет-хлопчик: Історія Аарона Шварца", "Наше ім'я — легіон: Історія хактивістів", а також попереднього серіалу для Netflix "Поворотний момент: 11 вересня та війна з тероризмом".

Серіал "Поворотний момент: Атомна бомба і Холодна війна" досліджує історію створення та поширення ядерної зброї, перебіг Холодної війни, що завершилась розпадом Радянського Союзу. А також прихід до влади президента Росії Володимира Путіна та повномасштабне вторгнення в Україну.

"Хоча Холодна війна закінчилася в 1991 році, … відносини між Сполученими Штатами і Росією … залишаються, м'яко кажучи, напруженими. Глобальні наслідки холодної війни продовжують впливати на сучасний геополітичний ландшафт і донині", – йдеться в описі серіалу на сайті Netflix.

Понад 100 інтерв'ю, записаних із світовими лідерами, зібрано у серіалі. Серед яких: президент України Володимир Зеленський, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, ексдиректор ЦРУ Роберт Гейтс, колишній державний секретар США Кондоліза Райс.

Також представлено інтерв'ю з ядерним активістом Деніелом Еллсбергом, де він гостро критикує засекречені ядерні плани США, називаючи їх "інституційним божевіллям".

У кожному епізоді автори проводять паралелі між сучасною війною Росії та України та подіями Холодної війни.

"Майже кожна частина війни в Україні є відлунням Холодної війни", – зауважує режисер Брайан Кнаппенбергер.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський назвав умову закінчення війни. Він заявив, що світ не готовий до того, що Путін може втратити свою владу.