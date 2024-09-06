Щоб комунальні платежі стали "підйомні": як оформити субсидію

Отримати субсидію можна навіть не виходячи з дому

У 2024 році в Україні продовжує діяти програма житлових субсидій, яка надається родинам, що витрачають на комунальні послуги понад 15% свого середньомісячного доходу. Окрім великої частки витрат на комунальні платежі потрібно також відповідати певним майновим критеріям. Незабаром почнеться призначення субсидій на опалювальний період.

Субсидії покривають витрати на оплату житлово-комунальних послуг, абонентське обслуговування, плату за керування будинком, придбання пічного палива (окрема субсидія, що виплачується раз на рік). Потрібні послуги вказуються в заяві. Оформити документи на отримання субсидії можна звернувшись до Пенсійного фонду, через ЦНАП, уповноваженого в місцеві раді або скориставшись дистанційними інструментами: через портал "Дія", вебпортал Пенсійного фонду, додаток ПФУ для смартфонів або поштою на адресу фонду.

Офлайн

Для оформлення субсидії офлайн заяву подають особисто. З собою потрібно мати додаткові документи в разі потреби (договір оренди, довідку ВПО, договір про реструктуризацію боргу тощо), паспорт, мати відкриту банківську картку, IBAN якої вказують в документах для отримання виплат.

Онлайн

Подати заявку можна через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього необхідно:

Авторизуйтеся на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). У розділі "Комунікації з ПФУ" знайти "Заява на житлову субсидію чи пільгу". Заповніть усі поля та завантажте скановані документи.

Вимоги до документів включають обмеження розміру файлів (не більше 1 Мб) та форматів (JPG, JPEG, PDF). Їх потрібно відсканувати заздалегідь, а багатосторінкові документи об'єднати в PDF-файл.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ті, хто вже отримує субсидію при старті опалювального періоду отримають автоматичний перерахунок. Перевірити, яка у вас сума субсидії можна на порталі ПФУ.