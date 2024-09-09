Коли виплатять субсидію: в яких числах нараховують виплату та за який місяць

Виплати приходять у визначений законодавством термін

Житлова субсидія — це вид державної допомоги для тих, хто не може самостійно сплатити за комунальні послуги. Якщо ви подали документи на отримання субсидії у вересні, то нарахування почнуться з жовтня.

Субсидія, на відміну від інших видів державної допомоги, виплачується не місяць у місяць, а у цей місяць за попередній. Наприклад, отримувачі субсидій у вересні матимуть нарахування за серпень. Зазначимо що отримувачі субсидії мають звернути увагу, що цього місяця вона може пройти інша. Це пов'язано з тим, що в разі зміни доходу домогосподарства на понад 50% у будь-який бік, субсидію перераховують.

Також субсидію перераховують на опалювальний період. В жовтні буде виплачувати субсидія за вересень, аналогічна допомозі за попередній місяць, тоді як в листопаді отримувачі субсидії побачать виплату, пораховану з урахуванням 15 днів опалювального періоду в жовтні.

Субсидію можна отримувати на картку банку — IBAN рахунку вказується при заповненні документів. Субсидія нараховується отримувачам в один і той самий час — на це дається 20 днів з 5 до 25 числа кожного місяця. Про це йдеться в постанові Кабміну від 2004 року. Однак конкретний день виплат для кожного домогосподарства може відрізнятися від місяця до місяця в рамках цих 20 днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що при наявності кількох видів опалення в переміщенні потрібно вибрати один для субсидії. Наприклад, якщо частина будинку опалюється централізовано, а частина за допомогою електроенергії.