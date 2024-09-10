Є лише 15 днів для подачі документів: українці можуть претендувати на ще один вид субсидії
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Визначене коло областей, мешканці яких можуть претендувати на допомогу
В Україні починають збір документів на отримання ще одного виду субсидій — для підтримки аграріїв в прифронтових регіонах. Подати заявку можна з 10 по 25 вересня.
Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль розповів, що отримати держсубсидії під врожай можуть сільськогосподарські підприємства поблизу лінії фронті. Йдеться про аграріїв з 9 областей.
Які області можуть отримати допомогу:
- Дніпропетровська
- Донецька
- Запорізька
- Луганська
- Миколаївська
- Сумська
- Харківська
- Херсонська
- Чернігівська.
Субсидія надається на землю, засаджену або засіяну сільгоспкультурами із розрахунку на гектар. За кожен гектар можна отримати:
- 1000 грн, якщо земля на території можливих бойових дій,
- 2000 грн, якщо угіддя там, де йдуть активні бойові дії.
Після подачі заявки, Мінагрополітики обробить дані та до 1 грудня 2024 року розподілить кошти на отримувачів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім аграрної субсидії є також державна допомога на оплату комунальних рахунків та на придбання палива для печей — дрів та вугілля. Ці види допомоги відрізняються, проте є й спільне — вимоги до отримувачів житлової субсидії.