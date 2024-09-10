Є лише 15 днів для подачі документів: українці можуть претендувати на ще один вид субсидії

Визначене коло областей, мешканці яких можуть претендувати на допомогу

В Україні починають збір документів на отримання ще одного виду субсидій — для підтримки аграріїв в прифронтових регіонах. Подати заявку можна з 10 по 25 вересня.

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль розповів, що отримати держсубсидії під врожай можуть сільськогосподарські підприємства поблизу лінії фронті. Йдеться про аграріїв з 9 областей.

Які області можуть отримати допомогу:

Дніпропетровська

Донецька

Запорізька

Луганська

Миколаївська

Сумська

Харківська

Херсонська

Чернігівська.

Субсидія надається на землю, засаджену або засіяну сільгоспкультурами із розрахунку на гектар. За кожен гектар можна отримати:

⁠1000 грн, якщо земля на території можливих бойових дій,

2000 грн, якщо угіддя там, де йдуть активні бойові дії.

Після подачі заявки, Мінагрополітики обробить дані та до 1 грудня 2024 року розподілить кошти на отримувачів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім аграрної субсидії є також державна допомога на оплату комунальних рахунків та на придбання палива для печей — дрів та вугілля. Ці види допомоги відрізняються, проте є й спільне — вимоги до отримувачів житлової субсидії.