Будьте в курсе: как проверить начисление и назначение субсидии онлайн

Для проверки субсидии есть только один сайт

В Украине тем семьям, которые не могут справиться с бременем коммунальных платежей, могут назначить субсидию. Для этого нужно соответствовать определенным условиям и подать заявление в Пенсионный фонд.

Ответ от Пенсионного фонда поступает в течение 10-14 дней в зависимости от способа подачи документов. Можно проверить информацию о назначении субсидии там, где вы подавали документы: если это происходило онлайн, то на портале Пенсионного фонда или на портале "Действие". Если документы подавались лично, то по адресу электронной почты, указанной при регистрации. Если вы уже знаете, что субсидия назначена, но вам интересна сумма и другие детали о назначенной помощи, то нужно воспользоваться порталом Пенсионного фонда Украины.

Как проверить начисление субсидии

На вебпортале Пенсионного фонда Украины по электронному адресу portal.pfu.gov.ua авторизуйтесь и зайдите в личный кабинет. Здесь вы сможете просматривать нужные вам разделы, в частности в разделе "Моя субсидия" можно найти данные о месяце и году последнего начисления, сумма которая была начислена. Также там можно найти данные о решении о назначении субсидии или льгот. Если же вы подаете документы на субсидию впервые и воспользовались именно порталом Пенсионного фонда, ответ поступит в раздел "Мои сообщения".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг или приобретения твердого или жидкого печного топлива, в Украине начала действовать еще одна субсидия. Доступна она не всем, а только аграриям в нескольких областях Украины.