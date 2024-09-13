Ні краплі хімії і ніякого тертя: просто полийте цим килим — і плями зникнуть самі собою

Простий спосіб від плям на килимі

Прості трюки можуть значно спростити прибирання. Ми розповідали, як зробити так, щоб блендер сам себе помив. Тепер ділимось лайфхаком для очищення килимових покриттів.

Виявили пляму на килимі? Не поспішайте купувати дорогі засоби для чищення! Існує простий і ефективний спосіб позбутися навіть найстійкіших забруднень за допомогою звичайної горілки. Про це розповіли на nbcnews.com.

Чому горілка?

Спирт, що міститься в горілці, розчиняє більшість побутових забруднень. А ще, на відміну від агресивних хімікатів, горілка не виводить колір.

Як очистити килим за допомогою горілки: покрокова інструкція:

Акуратно видаліть надлишки рідини за допомогою паперових рушників. Злегка змочіть ватний диск горілкою і обережно протріть пляму. Залиште килим сохнути природним шляхом.

Чим швидше ви почнете очищення, тим ефективнішим буде результат. Для стійких плям можна повторити процедуру кілька разів. А ще — перевірте саме ваш килим на непомітній ділянці. Перед тим, як обробляти всю пляму, перевірте реакцію килима на горілку на невеликій частині десь за диваном.

Цей метод підходить для більшості типів килимів, але перед використанням завжди перевіряйте інструкцію виробника. Також ми розповідали, як сонце допоможе вам прибрати плями з харчових контейнерів.