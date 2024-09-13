Ни капли химии и никакого трения: просто полейте этим ковер – и пятна исчезнут сами собой

Простой способ от пятен на ковре

Простые трюки могут значительно упростить уборку. Мы рассказывали, как сделать так, чтобы блендер сам себя помыл. Теперь делимся лайфхаком для очищения ковровых покрытий.

Обнаружили пятно на ковре? Не спешите покупать дорогие чистящие средства! Существует простой и эффективный способ избавиться даже от самых стойких загрязнений с помощью обычной водки. Об этом рассказали на www.nbcnews.com.

Почему водка?

Содержащийся в водке спирт растворяет большинство бытовых загрязнений. А еще в отличие от агрессивных химикатов водка не выводит цвет.

Как очистить ковер с помощью водки: пошаговая инструкция:

Аккуратно удалите излишки жидкости с помощью бумажных полотенец. Слегка смочите ватный диск водкой и осторожно протрите пятно. Оставьте ковер сохнуть естественным путём.

Чем быстрее вы начнете очищение, тем эффективнее будет результат. Для стойких пятен можно повторить процедуру несколько раз. А еще – проверьте именно ваш ковер на незаметном участке. Перед тем, как обрабатывать все пятно, проверьте реакцию ковра на водку на небольшой части где-то за диваном.

Этот метод подходит для большинства типов ковров, но перед использованием всегда проверяйте инструкцию изготовителя. Также мы рассказывали, как солнце поможет вам убрать пятна из пищевых контейнеров.