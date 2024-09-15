Один продукт з вашої кухні змусить "нержавійку" блищати: простий трюк для сяючої чистоти у домі

Вам знадобиться оливкова олія та ганчірка

Прості трюки можуть значно спростити прибирання. Ми розповідали, як зробити так, щоб блендер сам себе помив. Тепер ділимось лайфхаком для очищення предметів зі сталі та нержавійки.

Хто б міг подумати, що звичайна оливкова олія, яка так добре пасує до салатів, може стати незамінним помічником у прибиранні? Про це для nbcnews.com розповів Мет Франкен, виробник засобів для чищення дому.

Навіщо терти предмети оливковою олією

Вона не тільки додається в салати, але й надає блиск і захищає поверхні з нержавіючої сталі. Просто нанесіть кілька крапель олії на м’яку тканину і поліруйте поверхню. Ваша кухня засяє як нова. Це стосується кранів, кухонних гаджетів і навіть сковорідок та каструль.

Оливкова олія є чудовим засобом для очищення нержавіючої сталі, наприклад каструль, сковорідок і приладів. Нанесіть оливкову олію на м’яку тканину та втирайте круговими рухами, щоб відполірувати будь-які забруднення, — каже Мет.

Це простий і ефективний спосіб зробити ваше житло чистим. Також ми розповідали про лайфхак для миття харчових контейнерів.