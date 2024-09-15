Один продукт из вашей кухни заставит "нержавейку" блестеть: простой трюк для сияющей чистоты в доме

Вам понадобится оливковое масло и тряпка

Простые трюки могут значительно упростить уборку. Мы рассказывали, как сделать так, чтобы блендер сам себя помыл. Теперь делимся лайфхаком для очистки предметов из стали и нержавейки.

Кто бы мог подумать, что обычное оливковое масло, которое так хорошо подходит салатам, может стать незаменимым помощником в уборке? Об этом для nbcnews.com рассказал Мэтт Франкен, производитель средств для чистки дома.

Зачем тереть предметы оливковым маслом

Она не только добавляется в салаты, но и придает блеск и защищает поверхности из нержавеющей стали. Просто нанесите несколько капель масла на мягкую ткань и полируйте поверхность. Ваша кухня засияет как новая. Это касается кранов, кухонных гаджетов и даже сковород и кастрюль.

Оливковое масло является отличным средством для очистки нержавеющей стали, например кастрюль, сковород и приборов. Нанесите оливковое масло на мягкую ткань и вотрите круговыми движениями, чтобы отполировать любые загрязнения, говорит Мет.

Это простой и эффективный способ сделать ваше жилье чистым. Также мы рассказывали о лайфхаке для мытья пищевых контейнеров.