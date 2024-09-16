Подарувала трьох дітей і "позичила" чоловікові 13 мільйонів гривень: чим відома дружина Рабіновича і як виглядає (фото)

Ірина Рабінович свого часу отримала 23 мільйони від відомого росіянина

Колишній народний депутат та один із лідерів проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ), яка заборонена в Україні, Вадим Рабінович поїхав до Ізраїлю за два тижні до початку російського вторгнення в Україну і, ймовірно, забрав за кордон свою сім’ю — дружину Ірину та трьох дітей. Сам Рабінович перебуває у розшуку.

На просторах інтернету мало що можна знайти на дружину колишнього проросійського депутата, проте "Телеграфу" вдалося дізнатися, в яких схемах Ірина Рабінович була задіяна, щоб екснардеп з ОПЗЖ зміг зберегти свої активи, які перебувають в Україні.

Що відомо про Ірину Рабінович

Дружину Вадима Рабіновича звуть Ірина Ігорівна. У шлюбі у подружжя з’явилося троє дітей: син Олег (нар. 1973), дочка Катерина (нар. 1994), син Яків (нар. 2008). В інформаційному просторі можна знайти лише одне фото Ірини Рабінович — спільне з ОПЗЖ-шником. На ньому також є син пари.

Вадим Рабінович із дружиною Іриною та сином. Фото: glavcom.ua

Дивні справи Ірини Рабінович

У березні 2018 року стало відомо, що Ірина Рабінович отримала 23 мільйони від російського бізнесмена Павла Фукса. Тоді вона вказала у своїй декларації 22,5 млн грн як гарантійний платіж за договором купівлі-продажу земельної ділянки від росіянина, писали "Українські новини" з посиланням на дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб. Судячи з декларації Рабіновича, він задекларував позику у розмірі 13 мільйонів гривень, яку депутат отримав від своєї дружини Ірини.

Того ж року дружина Рабіновича задекларувала також 74 тис. грн зарплати, 19,5 млн грн та $100 тис. готівкою. У документах також йдеться про власність Ірини Рабінович: три автомобілі (Toyota Land Cruiser 2003 року випуску, Lexus LX470 2005 року та Lexus LX570 2008 року), човен (Brig Eagle 645L 2011 року) та гідроцикл (Yamaha VX 1100-H 2009 року).

"Схема" Рабіновичів щодо порятунку активів

Вадим Рабінович поїхав до Ізраїлю за ізраїльським паспортом за два тижні до початку російського вторгнення в Україну. Розуміючи, що йому загрожує арешт, а перебування в Ізраїлі може затягтися, Рабінович вирішив подбати про збереження своїх активів в Україні. Це завдання обвинувачений у державній зраді політик довірив своїй дружині Ірині, йдеться у статті "Главкому" за жовтень 2023 року.

На Ірині Рабінович було багато сімейних активів, які вона за кілька місяців до пред’явлення підозри чоловікові-екснардепу просто продала. Жінка залишила посаду власниці компанії "Аліса продакшн", а на її місце прийшов такий собі Олександр Довгалюк із Києва. Директором компанії несподівано став киянин Віталій Грицаєнко, який також формально став новим власником трьох компаній Рабіновича: ТОВ "Медіа строй", ТОВ "Джуіш медіа" та "Українсько-ізраїльська торгова палата".

У лютому 2023 року Ірина Рабінович також продала автомобіль Toyota Land Cruiser 2019 випуску, який фактично належав самому екснардепу. Продаж авто відбувся за смішну ціну – 100 тисяч грн, тоді як на різних інтернет-платформах за нього торгуються від 60 тисяч доларів (від 2,5 млн грн).

Нагадаємо, що Вадима Рабіновича підозрюють у державній зраді (ст.111, ч.1) та зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України (ст.110, ч.2). З грудня 2022 року він перебував на території Ізраїлю, звідки записував відео з міркуваннями на тему Бога. Ймовірно, після того, як його позбавили громадянства України та депутатського мандату, депутат вирішив перекваліфікуватися та піти в релігію юдаїзму.