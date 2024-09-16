"Чорний рот" Партії регіонів, на яку Безугла оголошувала полювання: де зараз Олена Бондаренко, яка порівняла Януковича з Мадонною

Була за Росію, але відправила дочку вчитися та жити у США

Олена Анатоліївна Бондаренко — колишня депутатка від Партії регіонів, відома своїми антиукраїнськими поглядами та підтримкою російськомовного контенту. Вона була соратницею президента-втікача Віктора Януковича і називала українських захисників "злочинцями".

Відома пропагандистка, пов’язана з Партією Регіонів, багато років впливала на редакційну політику українських телеканалів, коли була головою Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформації, і сама була керівницею закритого проросійського пропагандистського телеканалу КРТ.

Українофобні скандали Олени Бондаренко

Олена Бондаренко (до заміжжя — Коваленко) народилася в Макіївці. Освіту вона здобула у Донецькому інституті журналістики. Кар’єрний шлях Бондаренко розпочався у 2001 році з посади прессекретаря Бориса Колеснікова, голови Донецької облради та ключової фігури Партії Регіонів.

Фото: УНІАН

Після Помаранчевої революції, коли Колеснікова заарештували на короткий термін, Бондаренко активно захищала його у медійному просторі. У 2006 році вона вперше обирається до парламенту та починає активно просувати ідеологію Партії Регіонів, стаючи її "чорним ротом", у тому числі виступаючи проти україномовного контенту у ЗМІ та підтримуючи проросійські ініціативи, такі як антикампанія проти перейменування Донецького університету на честь Василя Стуса. Вона також входила до групи депутатів, які звернулися до польського Сейму із закликом визнати Волинську трагедію геноцидом поляків та засудити самих українців.

2013 року Бондаренко порівняла Януковича з Мадонною. Вона заявила, що він може залучити не менше шанувальників, ніж американська співачка. "Президент був у Сербії і тому не зміг зачитати доповідь (від опозиції — ред.). Може, вам Мадонну замість нього подати? Чому б ні? Янукович такі ж натовпи шанувальників збирає. Покажіть мені, хто може краще!" — заявила тоді Бондаренко.

В інтерв’ю німецькому виданню Spiegel Online 20 лютого 2014 року Олена Бондаренко заявила, що дії поліції на Майдані були "недостатньо жорсткими". На запитання журналіста, що деяких протестувальників застрелили пострілом у голову, нардеп відповіла, що на площі вже не залишилося мирних учасників, а були присутні лише "вандали, палії та озброєні екстремісти".

Коли українські журналісти принесли до парламенту фотографії побитих колег, Бондаренко, тоді керівник парламентського комітету зі свободи слова, з усмішкою заявила, що не збирається дивитися на ці знімки, посилаючись на свою "слабку психіку".

Після анексії Криму та окупації Донбасу, включаючи її рідну Макіївку, колишня регіоналка продовжувала називати війну "громадянською" та звинувачувати українську владу, яка прийшла до керівництва у 2014 році.

Де зараз Олена Бондаренко

Після повномасштабного вторгнення Олена Бондаренко зникла не лише із медійного простору, а й соцмереж. Останнє відео на каналі Бондаренко на YouTube датовано 20 лютого 2022 року.

Геотег її сторінки в Інстаграмі, яка є недоступною для перегляду на території України, вказує на Росію. Наразі точне місцезнаходження українофобки невідоме.

Про сім’ю Бондаренко також мало інформації. Вона одружена з Андрієм Бондаренком, який з 2010 по 2012 рік був заступником міністра надзвичайних ситуацій. Є двоє дітей: Поліна (1999) та Михайло (2010). Якщо про сина нічого невідомо, то її донька зовсім не ховається від публічності.

Дівчина живе у США, де будує музичну кар’єру. Там вона виступає під ім’ям Ліна Купер, а 3 вересня дівчина заявила, що вагітна первістком. У дівчини немає спільних фото зі скандальною матір’ю.

Дочка Олени Бондаренко із чоловіком

У вересні 2022 року депутат Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Фейсбуці запропонувала розшукати соратницю Януковича. "А де Олена Бондаренко? Давайте знайдемо. Стільки шуму по каналах… Інформаційно-психологічні операції. А після 24 лютого зникла, коли щось пішло не так. Думає, забули? Пам'ятаю, у неї дочка в США була…", — писала Безугла.

Нагадаємо, що 8 вересня стало відомо про смерть Олександра Маслякова. Раніше "Телеграф" писав, як Масляков та його син підтримували Путіна та займалися російською пропагандою.