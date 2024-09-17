Не любил Кучму, 5 раз баллотировался в президенты и обвинялся в пророссийской политике: скандалы экс-главы ВР Мороза и где он сейчас

Именно Мороз обнародовал "пленки Мельниченко" и был участником акции "Украина без Кучмы"

Многолетний лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз даже в 80 лет остается активным общественным деятелем и дает интервью известным украинским СМИ. Он был дважды председателем Верховной Рады и 5 раз был кандидатом в президенты Украины.

В последний раз Александр Мороз баллотировался на президентский пост в 2019 году, тогда победил Владимир Зеленский. "Телеграф" рассказывает, что известно об украинском политике, в каких скандалах засветилось его имя и где он находится сейчас.

Что известно об Александре Морозе

Родился 29 февраля 1944 в селе Буда Таращанского района Киевской области. В 1965 году завершил обучение в Украинской сельскохозяйственной академии, получив специальность инженера-механика. В 1983 году окончил Высшую партийную школу при ЦК Компартии Украины и получил диплом политолога.

Александр Мороз во время службы в Советской армии. Фото: espreso.tv

В 1990 году был избран народным депутатом Украины. Тогда же возглавил коммунистическое большинство, известное как "Группа 239". После запрещения КПУ выступил одним из инициаторов создания Социалистической партии Украины и стал ее лидером. И только в 2014 году Мороз объявил о своем выходе.

Обращение Александра Мороза. Фото: dostyp.com.ua

В мае 1994 года стал председателем ВРУ, а в июне 1994 впервые баллотировался на пост президента, где занял 3 место. Александр Мороз был кандидатом в президенты Украины еще четыре раза: в 1999, 2004, 2010 и 2019 годах. Политик был дважды председателем ВРУ: в 1994-1998 и 2006-2007 год.

28 июня 1996г. Мороз и Кучма при принятии Конституции Украины. Фото: espreso.tv

Личная жизнь Александра Мороза

Политик был женат на Валентине Мороз с 1965 года, которая умерла 4 марта 2021 года. Есть две дочери – Ирина и Руслана, которые подарили ему 5 внуков. Его увлечение – поэзия, и он автор нескольких поэтических сборников, а также книг, посвященных политической ситуации в Украине.

Александр Мороз с супругой Валентиной. Фото: antikor.com.ua

Политические скандалы Александра Мороза

Осенью 2000 года во время парламентского заседания Александр Мороз обнародовал так называемые "пленки Мельниченко", что стало началом так называемого "кассетного скандала". На них были записи разговоров, которые якобы тайно совершил в кабинете тогдашнего президента Леонида Кучмы майор охраны Николай Мельниченко. В частности, в одном из фрагментов мужчина с голосом, похожим на Кучму, отдавал приказ другому мужчине с голосом, похожим на тогдашнего министра внутренних дел Юрия Кравченко, об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Мороз также был активным участником акции "Украина без Кучмы" (УБК), протесты которой прошли с 2000 по 2001 год.

Акции протеста 6 февраля 2001г. Фото: wikipedia

После того, как в 2006 году Мороз перешел на сторону Партии регионов и КПУ, народный депутат Олег Ляшко заявил, что лидер Социалистической партии якобы попросил у "регионалов" 300 миллионов долларов за предательство оранжевых.

В 2004 году Александра Мороза обвинили в сотрудничестве с иракским диктатором Саддамом Хусейном. Международная группа инспекторов, исследовавшая ситуацию в Ираке, обнародовала документ, согласно которому Саддам обещал украинскому политику нефть по льготной цене в обмен на помощь в отмене санкций ООН против Ирака.

Обвинения в пророссийской политике

После завершения политической карьеры Александр Мороз занялся написанием стихотворений. В 2018 году он стал лауреатом литературного конкурса "Коронация слова" за свой поэтический сборник "Новинарня". В своей речи политик пожаловался, что государство не заботится о культуре. Это очень зацепило основателя конкурса Юрия Логуша, обвинившего именно Мороза в пророссийской политике, которая привела к войне. Логуш требовал от него публичных извинений, однако Александр Мороз не извинился.

Где сейчас Александр Мороз

Поскольку СПУ, которой политик посвятил много лет, подверглась запрету, Александр Мороз основал новую партию под названием "Социалистическая партия Александра Мороза". Потому, вероятно, что и сам деятель остается в Украине. Точное место пребывания Мороза неизвестно.

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