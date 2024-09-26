Почему при Союзе не было 4 класса, а школьники "перепрыгивали" учебный год

Мало кто знает, почему школьники перепрыгивали 4 класс

Одной из интереснейших особенностей советского и постсоветского образования было отсутствие 4 класса. Но почти никто не знает, кто это придумал и была ли для этого какая-то причина. Разберемся, почему так произошло и как менялось школьное образование в СССР.

В Советском Союзе структура школьного образования неоднократно менялась. В 1949 году было введено общее семилетнее образование. Позже, в 1969 году, состоялась очередная реформа. Начальную школу сократили до трех лет, неполную среднюю увеличили на год (4-8 классы), а средняя школа охватывала 9-10 классы.

1980-е годы принесли новые перемены. Продолжительность обучения в начальной школе снова увеличили до четырех лет. В конце существования СССР власти решили перенять опыт западных стран. В 1986 году ввели 11-летнее образование, что повлекло за собой сдвиг классов в год, начиная с 4-го.

Интересно, что учащиеся могли выбирать программу обучения: 4-летнюю (11-летнюю) или 3-летнюю (10-летнюю). Дети, обучавшиеся по 3-летней программе, при переходе на новый этап образовательного процесса "перепрыгивали" 4-й класс. В некоторых советских школах эксперименты по образованию начались еще в 1985 году. Тогда обучение некоторых детей стартовало с "нулевого" класса, а не первого, и школьники "перепрыгивали" с 4-го в 6-й класс.

После провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года образовательная система страны претерпела дальнейшие изменения. Сначала существовали две схемы обучения: 10-летняя предусматривала пропуск 4-го класса, а дети, которые поступали в школу в 6 лет, обучались по другой схеме и не перескакивали класс.

В 1999 году в Украине внедрили 12-летнюю систему обучения и 12-балльную систему оценивания, которая заменила советскую 5-балльную. После этого "перескоки" классов прекратились. Однако перемены на этом не завершились. В 2010 году Верховная Рада вернула 11-летнюю школу. Впоследствии украинские власти снова решили перейти на 12-летнюю учебу. А теперь обсуждают и 13-летнюю школу.

Ранее "Телеграф" также писал о том, как появились бананы в СССР и сколько стоили экзотические фрукты. Они были ужасным дефицитом.