"Дитині треба дати вибір": у МОН пояснили, навіщо хочуть повернути 12-й клас у школі

Причин для такого рішення одразу кілька

Українська реформа освіти передбачає додавання ще одного року навчання. Це потрібно для того, щоб розвантажити учнів і дозволити їм більш вільно розпоряджатися власним майбутнім, вибираючи цікавий їй профіль.

Про це розповів заступник міністра освіти та науки України Дмитро Завгородній у коментарі "Телеграфу". Він зазначив, що насправді причин для такого рішення є дещо.

Зокрема він зазначив, що в першу чергу йде перехід до загальносвітових стандартів навчання, оскільки 11-річна школа залишилася на пострадянському просторі, тоді як у розвинених країнах перейшли до 12 та 13 років навчання.

Друга причина полягає в тому, що й самі батьки неодноразово скаржилися, що їхні діти змушені занадто багато вчитися. Тому збільшення кількості років дозволить дещо розвантажити дітей.

Ще одна причина полягає в тому, що часто виникають ситуації, коли самій дитині вже не дуже цікаво вчитися у старшій школі. Тому, щоб зробити процес привабливішим, дітям запропонують вибрати профіль, на який буде виділено більше уваги — математичний напрямок, природничі науки, інформатика чи іноземні мови.

"Наша мета, в першу чергу, щоб у дитини було більше суб’єктності. Був вибір. Спочатку – вибір профілю навчання, потім вибір частини предметів усередині свого профілю. Потім можна вибрати ще частину предметів, не пов’язаних з основною програмою навчання, щоб спробувати щось інше", — каже Завгородній.

За його словами, для того, щоб цей вибір з’явився, потрібно мати більше учнів у старшій школі. Тоді їх можна буде розділити на групи з паралельних напрямків, а не на класи по 3-4 учні.

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Як повідомлялося раніше, в Україні з 1 вересня 2025 року припинять фінансування деяких шкіл із державного бюджету. Йдеться про ті навчальні заклади, де навчаються менше ніж 45 осіб.