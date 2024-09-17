Культові фільми СРСР виявилися краденими? Список знаменитих плагіатів

Список фільмів, які СРСР вкрав у Заходу

Багато речей, створених начебто в СРСР, спадкоємицею якої вважає себе Росія, насправді є простим плагіатом. Серед них і культові радянські кінострічи.

"Телеграф" склав список фільмів, що були адаптовані та переосмислені у контексті радянської ідеології. Серед них — "Діамантова рука", "Кавказька полонянка" та "Іронія долі".

Так, відома усім кінострічка, еталонний радянський фільм "Кавказька полонянка" 1967 року виявився дуже схожим на французьку стрічку "Скутер". Останню світ побачив на 10 років раніше — у 1957-му.

Є ряд стрічок, які, дуже схожі між собою за режисерською постановкою та кадрами. Відрізняються вони між собою хіба що обличчями головних героїв. Серед них, культова стрічка радянських часів – "Діамантова рука" 1969 року і датська комедія "Бий першим, Фредді" 1965 року.

До того ж списку можна віднести радянський фільм "Людина з бульвару Капуцинів" 1987 року та чехословацьку кінострічку "Лимонадний Джо" 1964 року.

Окрім того, "Іронія долі" 1975 року за сюжетом дуже нагадує американський фільм "Квартира". Він вийшов у прокат на 15 років раніше.

Відомі на весь СРСР кіношні персонажі Боягуз, Бовдур і Бувалий, що з’явилися на екранах 1961 року, дуже нагадують героїв комедійних фільмів The Stooges (1934 рік).

Раніше "Телеграф" назвав популярні казки, які в СРСР вкрали у Заходу та видали за свої.