Топ-5 "найсмачніших" страв їдалень СРСР: чим годували дітей у школах

Від манки з грудочками до котлет без м'яса

У радянські часи дефіцит торкався усього, а особливо якості харчування, що неодноразово відчували на собі відвідувачі їдалень. Попри нестачу продуктів, яку маскували простими і невимушеними стравами, люди все ж мали своїх "фаворитів".

"Телеграф" розповість, чим же годували школярів та звичайних робітників у їдальнях, і чому ці страви не шанувались високо.

Манна каша з грудочками

Ця каша певний час була дуже популярна через низьку ціну, а на її поживність особливої уваги не звертали. Зазвичай її готували у школах та дитсадках з мінімальним додаванням молока, бо це було не вигідно. Каша готувалась швидко, а низка вартість дозволяла насипати у тарілку подвійну чи потрійну порцію без особливих витрат. До того ж мало кого хвилювали огидні грудочки, які часто були у каші. Манка хоч і була дешева, але все ж трохи вибаглива у приготуванні. Але з варенням та хлібом вона була більш-менш стерпна.

Молочний суп

У більшості людей це прям смак дитинства, який маскувався під бідністю. Молочний суп — це солодка молочна гуща з розкислими макаронами чи рисом. Бувало таке, що кухарі включали свою фантазію і в такий солодкий суп кидали овочі чи фрукти.

Какао з пінкою з їдальні

В оригінально рецепті напій готували з молока та какао, але дефіцит і тут вносив свої корективи. Молоко рясно розмовляли водою, а какао економили як могли. Тому під неприємною пінкою ховалася водяниста субстанція з незрозумілим смаком, а нижню третину склянки займала густа, піщана, неприємна на смак гидота. Пригорілий присмак настільки дисонував зі смаком какао, що лише найстійкіші діти були готові пити його.

Омлет

Це, певно, одна з небагатьох страв, яку дефіцит сильно не зіпсував. Так, у приготуванні омлету працівники їдальні виявляли неабияку винахідливість і створювали добротно збиту великими міксерами масу з яєць і молока. На відміну від банальної яєчні, ця страва одразу насичувала навіть дорослу людину. Але цієї ситості вистачало на короткий час.

Котлети майже без мʼяса

Одним з найдорожчих і дефіцитніших продуктів було м'ясо, тому в котлетах його майже не було. Часто їх готували з фаршу, який сам по собі майже не мав м'яса, але основою котлет був хліб та картопля. Деякі кухарі, аби додати цим котлетам смаку доливали у неготову суміш чорний чай крутий та багато спецій.

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