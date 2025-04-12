Від скількох чашок кави потрібно відмовитися, щоб купити "Ланос"

Якщо ви п’єте 1 горнятко кави щодня — це понад 3 роки без жодної кав’ярні

Чимало людей щодня не уявляють свого ранку без чашки кави — це вже не просто напій, а стиль життя. Але якщо замислитися, скільки коштує ця звичка в легендарному авто Daewoo Lanos, цифри можуть здивувати.

У цьому матеріалі "Телеграф" підрахував значення на простому прикладі.

У середньому чашка кави в Києві нині коштує близько 70 гривень. Це стосується популярних напоїв: капучино, латте, американо чи фільтр-кави. Водночас на онлайн-майданчиках вживаний Daewoo Lanos, який досі залишається одним із найдоступніших авто, продається за середньою ціною 2 300 доларів США. Якщо перевести це за нинішнім курсом Мінфіну (приблизно 41,6 грн за долар), отримаємо приблизно 95 700 гривень.

Тепер порахуємо, скільки чашок кави потрібно "не випити", щоб назбирати на "Ланос".

Формула проста: вартість авто в гривнях ділимо на вартість однієї чашки кави

95 700 грн ÷ 70 грн = 1 367 чашок.

Тобто, щоб назбирати на машину, потрібно відмовитися від 1 367 філіжанок кави.

Якщо ви п’єте 1 горнятко щодня — це 3 роки та 272 дні без жодної кав’ярні. 2 чашки на день — і ви "на колесах" вже менш ніж за 2 роки.

Звісно, це гіпотетичний приклад, який не враховує інші витрати, зміни курсу валют чи подорожчання кави. Але така арифметика добре показує, як регулярні невеликі витрати можуть перетворюватися на великі суми — і навіть на цілі автомобілі.

Раніше "Телеграф" писав аналогічну математику, але на прикладі 1 000 доларів. Обчислення вас здивує.