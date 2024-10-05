Топ-5 "самых вкусных" блюд столовых СССР: чем кормили детей в школах

От манки с комочками до котлет без мяса

В советские времена дефицит затрагивал все, а особенно качество питания, которое неоднократно испытывали на себе посетители столовых. Несмотря на нехватку продуктов, которую маскировали простыми и непринужденными блюдами, люди все же имели своих фаворитов.

"Телеграф" расскажет, чем же кормили школьников и обычных рабочих в столовых, и почему эти блюда не ценились высоко.

Манная каша с комочками

Эта каша некоторое время была очень популярна из-за низкой цены, а на ее питательность особого внимания не обращали. Обычно ее готовили в школах и детсадах с минимальным добавлением молока, потому что это было не выгодно. Каша готовилась быстро, а низкая стоимость позволяла насыпать в тарелку двойную или тройную порцию без особых затрат. К тому же мало кого волновали отвратительные комочки, которые часто были в каше. Манка хоть и была дешева, но все же немного прихотлива в приготовлении. Но с вареньем и хлебом она была более или менее сносной.

Молочный суп

У большинства людей это прям вкус детства, маскировавшийся под бедностью. Молочный суп – это сладкая молочная гуща с раскисшими макаронами или рисом. Бывало такое, что повара включали свою фантазию и в такой сладкий суп бросали овощи или фрукты.

Какао с пенкой из столовой

В оригинальном рецепте напиток готовили из молока и какао, но дефицит и здесь вносил свои коррективы. Молоко обильно разговаривали водой, а какао экономили, как могли. Поэтому под неприятной пенкой скрывалась водянистая субстанция с непонятным вкусом, а нижнюю треть стакана занимала густая, песчаная, неприятная по вкусу гадость. Пригоревший привкус настолько диссонировал со вкусом какао, что только самые стойкие дети были готовы его пить.

Омлет

Это, вероятно, одно из немногих блюд, которое дефицит сильно не испортил. Так, в приготовлении омлета работники столовой проявляли незаурядную изобретательность и создавали добротно сбитую миксерами массу из яиц и молока. В отличие от банальной яичницы, это блюдо сразу насыщало даже взрослого человека. Но этой сытости хватало на короткое время.

Котлеты почти без мяса

Одним из дорогих и дефицитных продуктов было мясо, поэтому в котлетах его почти не было. Часто их готовили из фарша, который сам по себе почти не имел мяса, но основой котлет был хлеб и картофель. Некоторые повара, чтобы добавить этим котлетам вкуса, добавляли в неготовую смесь черный чай крутой и много специй.

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