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Зберігали помилки та прали поліетиленові пакети: дивні речі, які робили в СРСР

Автор
Женя Хамстер
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграфу" Новина оновлена 01 жовтня 2024, 15:43

Радянські люди були неймовірно ощадливими

Побут у СРСР був унікальним. Часто наші пращури виявляли практичну кмітливість. Однак, деякі речі виглядають для сучасної людини щонайменше дивно та нелогічно.

"Телеграф" зібрав найдивніші звичаї громадян СРСР, у які важко повірити.

Навіщо люди у СРСР зберігали газети?

У будь-якому будинку або квартирі стоси старих газет дбайливо зберігалися, щоб використовувати їх при нагоді. Наприклад:

  • газетами витирали вимиті вікна. Вважалося, що так на склі не залишається розлучень
  • із газет робили стаканчики для розсади
  • газетами набивали мокре взуття, щоб вони ввібрали вологу
  • і, нарешті, газети використовували замість туалетного паперу.

Дивне використання панчох

Вважалося, що цибуля, складена в старі панчохи і підвішена в кухні довше зберігалася через хорошу циркуляцію повітря. Тим часом не всім подобалося таке "прикраса" інтер’єру.

Раніше екоактивістів

У кожній радянській сім’ї прали та повторно використовували поліетиленові пакети. Таким чином громадяни СРСР випередили екоактивістів у повторному застосуванні речей.

Помада на сірнику

Радянські жінки були настільки ощадливі, що виколупували губну помаду з тюбика сірниками, щоб використати її до останньої краплі. І це не жарт.

Навіть помилки отримували друге життя

Продовжуючи тему унікальної дбайливості громадян СРСР, слід зазначити, що друге життя в цій країні отримувало практично все. Обмилки теж не викидали на смітник. Натомість їх висушували і використовували замість крейди для нанесення викрійок на тканину (шили в СРСР хоч трохи майже всі жінки). В інших випадках помилки подрібнювалися для виготовлення мильної води для прання.

Раніше "Телеграф" розповів, чому в СРСР робили молоко у пірамідках, які так і не з’явилися у західних країнах.

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