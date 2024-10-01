Зберігали помилки та прали поліетиленові пакети: дивні речі, які робили в СРСР

Радянські люди були неймовірно ощадливими

Побут у СРСР був унікальним. Часто наші пращури виявляли практичну кмітливість. Однак, деякі речі виглядають для сучасної людини щонайменше дивно та нелогічно.

"Телеграф" зібрав найдивніші звичаї громадян СРСР, у які важко повірити.

Навіщо люди у СРСР зберігали газети?

У будь-якому будинку або квартирі стоси старих газет дбайливо зберігалися, щоб використовувати їх при нагоді. Наприклад:

газетами витирали вимиті вікна. Вважалося, що так на склі не залишається розлучень

із газет робили стаканчики для розсади

газетами набивали мокре взуття, щоб вони ввібрали вологу

і, нарешті, газети використовували замість туалетного паперу.

Дивне використання панчох

Вважалося, що цибуля, складена в старі панчохи і підвішена в кухні довше зберігалася через хорошу циркуляцію повітря. Тим часом не всім подобалося таке "прикраса" інтер’єру.

Раніше екоактивістів

У кожній радянській сім’ї прали та повторно використовували поліетиленові пакети. Таким чином громадяни СРСР випередили екоактивістів у повторному застосуванні речей.

Помада на сірнику

Радянські жінки були настільки ощадливі, що виколупували губну помаду з тюбика сірниками, щоб використати її до останньої краплі. І це не жарт.

Навіть помилки отримували друге життя

Продовжуючи тему унікальної дбайливості громадян СРСР, слід зазначити, що друге життя в цій країні отримувало практично все. Обмилки теж не викидали на смітник. Натомість їх висушували і використовували замість крейди для нанесення викрійок на тканину (шили в СРСР хоч трохи майже всі жінки). В інших випадках помилки подрібнювалися для виготовлення мильної води для прання.

Раніше "Телеграф" розповів, чому в СРСР робили молоко у пірамідках, які так і не з’явилися у західних країнах.