Зберігали помилки та прали поліетиленові пакети: дивні речі, які робили в СРСР
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Радянські люди були неймовірно ощадливими
Побут у СРСР був унікальним. Часто наші пращури виявляли практичну кмітливість. Однак, деякі речі виглядають для сучасної людини щонайменше дивно та нелогічно.
"Телеграф" зібрав найдивніші звичаї громадян СРСР, у які важко повірити.
Навіщо люди у СРСР зберігали газети?
У будь-якому будинку або квартирі стоси старих газет дбайливо зберігалися, щоб використовувати їх при нагоді. Наприклад:
- газетами витирали вимиті вікна. Вважалося, що так на склі не залишається розлучень
- із газет робили стаканчики для розсади
- газетами набивали мокре взуття, щоб вони ввібрали вологу
- і, нарешті, газети використовували замість туалетного паперу.
Дивне використання панчох
Вважалося, що цибуля, складена в старі панчохи і підвішена в кухні довше зберігалася через хорошу циркуляцію повітря. Тим часом не всім подобалося таке "прикраса" інтер’єру.
Раніше екоактивістів
У кожній радянській сім’ї прали та повторно використовували поліетиленові пакети. Таким чином громадяни СРСР випередили екоактивістів у повторному застосуванні речей.
Помада на сірнику
Радянські жінки були настільки ощадливі, що виколупували губну помаду з тюбика сірниками, щоб використати її до останньої краплі. І це не жарт.
Навіть помилки отримували друге життя
Продовжуючи тему унікальної дбайливості громадян СРСР, слід зазначити, що друге життя в цій країні отримувало практично все. Обмилки теж не викидали на смітник. Натомість їх висушували і використовували замість крейди для нанесення викрійок на тканину (шили в СРСР хоч трохи майже всі жінки). В інших випадках помилки подрібнювалися для виготовлення мильної води для прання.
Раніше "Телеграф" розповів, чому в СРСР робили молоко у пірамідках, які так і не з’явилися у західних країнах.