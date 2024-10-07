П’ять звичок, які видають людину, що виросла у злиднях

Деякі з цих звичок, виявляється, є у кожного з нас

Щоб вийти із замкнутого кола фінансових труднощів, важливо визнати одну просту істину: тільки ми самі відповідаємо за те, що відбувається у нашому житті. Не можна звинувачувати у своїх фінансових проблемах оточуючих — лінивого чоловіка, заздрісних друзів, суворого боса чи навіть погану карму.

Звісно, не всі люди здатні назвати своє дитинство безтурботним. Навіть якщо фінансові труднощі батьків були тимчасовими, спогади залишаються з багатьма на все життя.

Є п’ять звичок, які набувають люди, які виросли в небагатій родині. Якщо вони є, тільки в наших силах взяти відповідальність, щоб позбавитися їх і здобути матеріальну незалежність, пише "Телеграф".

Переживати з приводу їжі

Постійні тривоги про їжу та харчування часто свідчать про фінансові проблеми в сім’ї. Це призводить до боротьби із зайвою вагою, викидання продуктів та поганої якості харчування. "Я не можу не з’їсти все, що лежить у тарілці", — часто кажуть люди, які виросли у злиднях.

Нічого не викидати

Такі люди рідко викидають речі та намагаються максимально продовжити їхній термін служби. Якщо одяг більше не годиться для носіння "на людях", його можна використовувати вдома, на дачі або перетворити на ганчірки.

Купувати на виплат

Страх перед майбутнім змушує людей обирати розстрочку чи кредит. Хоча в результаті вони можуть витратити більше, сума, розбита на кілька платежів, здається їм меншою, ніж повна ціна товару або послуги.

Не ходити до лікаря

Людям, які зазнають фінансових труднощів, здоров'я часом здається менш важливим, ніж гроші. У них часто виникають проблеми із зубами, тому що вони психологічно не можуть дозволити собі витратити "стільки коштів" на стоматолога, а страх перед безплатною стоматологією тягнеться у них з дитинства.

Працювати за копійки

Ірраціональний страх втратити роботу часто зустрічається у тих, хто з дитинства усвідомлював, що без стабільного прибутку, навіть якщо він невеликий, вижити практично неможливо.

Ідея фінансової свободи може здатися нездійсненною мрією, яку вдається досягти лише "обраним". Але це своїм прикладом спростував колишній працівник Google Шао Чунь.