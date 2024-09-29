П’ять ощадливих звичок мільйонера, від яких він ніколи не відмовиться

Від цієї економії не відмовляється навіть людина, яка заробила свій мільйон

Ідея фінансової незалежності може здаватися недосяжною мрією, яку реалізувати вдається лише одиницям. Втім, є реальні приклади, коли звичайна людина виривається з бідності та стає мільйонером.

Американець Джонатан Санчес — співзасновник Parent Portfolio, пише cnbc, де він допомагає людям взяти під контроль своє фінансове майбутнє та побудувати багатство для наступного покоління. Він був вихований ощадливою мамою, яка наділила його навичками ефективної економії. Завдяки їм він став мільйонером у 30 років.

5 ощадливих звичок мільйонера

Я постійний відвідувач місцевої бібліотеки. Це місце, яке пропонує багато фантастичних безплатних ресурсів, корисних курсів, про які багато людей, можливо, і не знають. Я варю собі каву сам. Купувати напій щодня може швидко перетворитися на дорогу звичку. Це ніяк не економить гроші та ранковий час. Я займаюся самостійним ремонтом. Якщо вдома щось ламається, спробуйте це відремонтувати самі. Ощадливість полягає не тільки в економії грошей, а й у турботі про речі, якими ми володіємо. Я обережний зі своєю кредиткою. Беріть гроші з кредитної картки тільки тоді, коли закладете ці витрати до бюджету і будете впевнені, що у вас є готівка у банку. Я купую тільки вживані автомобілі. Інвестуйте в регулярне технічне обслуговування авто та проявляйте належну обачність, коли речі зношуються. Якщо заміна якоїсь частини виявляється дорожчою за сам автомобіль, краще замінити авто на підтриманий варіант у хорошому стані.

Нагадаємо, що можна суттєво покращити своє фінансове становище навіть за невеликої зарплати. Раніше "Телеграф" писав, які звички роблять вас бідними.