Пять привычек, которые выдают человека, выросшего в бедности

Некоторые из этих привычек, оказывается, присутствуют у каждого из нас

Чтобы выйти из замкнутого круга финансовых трудностей, важно признать одну простую истину: только мы сами отвечаем за то, что происходит в нашей жизни. Нельзя обвинять в своих финансовых проблемах окружающих — ленивого супруга, завистливых друзей, строгого босса или даже плохую карму.

Конечно, не все люди способны назвать свое детство беззаботным. Даже если финансовые трудности родителей были временными, воспоминания об этом остаются со многими на всю жизнь.

Есть пять привычек, которые обретают люди, выросшие в небогатой семье. Если они есть, только в наших силах взять ответственность, чтобы избавиться от них и обрести материальную независимость, пишет "Телеграф".

Переживать по поводу еды

Постоянные тревоги о еде и питании часто свидетельствуют о финансовых проблемах в семье. Это приводит к борьбе с лишним весом, выбрасыванию продуктов и плохому качеству питания. "Я не могу не съесть все, что лежит в тарелке", — часто говорят люди, выросшие в бедности.

Ничего не выбрасывать

Такие люди редко выбрасывают вещи и стараются максимально продлить их срок службы. Если одежда больше не годится для ношения "на людях", ее можно использовать дома, на даче или превратить в тряпки.

Платить в рассрочку

Страх перед будущим заставляет людей выбирать рассрочку или кредит. Хотя в итоге они могут потратить больше, сумма, разбитая на несколько платежей, кажется им менее угнетающей, чем полная цена товара или услуги.

Не ходить к врачу

Людям, испытывающим финансовые трудности, здоровье порой кажется менее важным, чем деньги. У них часто возникают проблемы с зубами, потому что они психологически не могут позволить себе потратить "столько средств" на стоматолога, а страх перед бесплатной стоматологией тянется у них с детства.

Работать за копейки

Иррациональный страх потерять работу часто встречается у тех, кто с детства осознавал, что без стабильного дохода, даже если он невелик, выжить практически невозможно.

Идея финансовой свободы может показаться несбыточной мечтой, которую удается достичь лишь "избранным". Но это своим примером опроверг бывший работник Google Шао Чунь.