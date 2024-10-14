"Килим" з грошей знову знайшли у лікарів у Хмельницькій області: фото з обшуку

Під час обшуків вилучили майже 8 млн гривень та величезні суми в іноземних валютах

На Хмельниччині після гучного арешту голови обласної МСЕК Тетяни Крупи затримали групу лікарів. Вони створювали фальшиві медичні висновки для чоловіків призовного віку за гроші.

Про це повідомила Національна поліція України. До складу злочинної групи увійшли заступник голови ВЛК при районному ТЦК, а також лікар підстанції екстреної медичної допомоги. Зловмисники допомагали чоловікам призовного віку отримати групу інвалідності, щоб уникнути мобілізації на військову службу.

Суми неправомірної вигоди за "вирішення питання" коливалися від 3000 до 8000 доларів.

Під час обшуків у фігурантів поліцейськими було вилучено понад 182 тисячі доларів, понад 6500 євро, що еквівалентно майже 8 млн гривень, чорнові записи та медичну документацію, а також мобільні телефони. Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура. В одного з підозрюваних гроші буквально оперативники виклали на килим.

Одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Клопотання щодо іншого фігуранта справи перебуває на розгляді у суді. Слідчі дії щодо встановлення причетності до скоєння злочину працівників МСЕК тривають.

Затриманим повідомили про підозру ч.3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Зловживання впливом). Якщо провину буде доведено в суді, заарештованим може загрожувати позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування ведуть слідче управління ГУНП України у Хмельницькій області під час оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, а також Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тлі гучного корупційного скандалу з головою МСЕК в одній із областей України розпочалися масштабні перевірки роботи всіх медико-соціальних експертних комісій та ВЛК.